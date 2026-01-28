Patricia Bullrich inicia reuniones claves en el Senado para avanzar con la reforma laboral

De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a 10 provincias.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad

El conteo de votos en el Senado

En términos parlamentarios, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, a los que se sumarían tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el respaldo de Sáenz y Figueroa, el oficialismo alcanzaría 33 votos, aunque todavía necesita sumar al menos cuatro más, que podrían provenir de representantes de Misiones, Chubut y Corrientes.

Dentro del radicalismo, persisten resistencias de algunos senadores, entre ellos el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

En paralelo, los gobernadores que encabezan el bloque de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), continúan presionando por modificaciones al texto para ordenar a los legisladores de sus distritos y garantizar el respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.