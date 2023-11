Patricia Bullrich dijo que la fiscalización para el balotaje "está muy bien"

Y añadió: "No quiero apurar ni describir porque todavía no se ha hablado. Sería una falta de respeto que yo defina algo que no está decidido". Bullrich remarcó que su "tiempo de pelea" con el candidato libertario "ya está arreglado" y que pese a sus "diferencias" mantiene con él "un núcleo de coincidencias".

"No somos lo mismo con Javier Milei, tenemos diferencias, pero también un núcleo de coincidencias que las hablamos en muchas oportunidades. Después tuvimos un tiempo de pelea por algo que ya está arreglado y acordado el perdón entre ambos", explicó.

Javier Milei con Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich habló sobre la fiscalización para balotaje y afirmó que no habló de "cargos" con Javier Milei. (Foto: archivo)

¿Qué dijo Bullrich sobra la fiscalización?

Bullrich también se refirió a la ayuda que un sector del PRO brindará al espacio libertario para realizar la fiscalización de los votos que obtenga Milei. "Hoy en día, en el 100% de la fiscalización, tenemos un 4% de problemas. Así que te diría que estamos muy bien", aseguró.

Además, indicó que "hay un montón de gente que se ha anotado en distintos lugares" para colaborar en que "todo salga bien" y que "no nos roben una sola boleta. Creo que en la fiscalización vamos a estar muy sobrados", agregó.

La titular del PRO defendió su apoyo a Milei al afirmar que quiere que "pierda Massa" y que si fueran "neutrales" provocaría dudas en el votante de JxC. "En esta circunstancia queremos que pierda Massa, si fuéramos neutrales lo ayudaríamos a ganar. Nuestro votante estaría diciendo 'bueno, no sé, quizás'. Nosotros le hemos hablado a los votantes", concluyó.