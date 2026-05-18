Neymar fue convocado por Ancelotti para el Mundial 2026 y volverá a jugar con Brasil una Copa del Mundo

Carlo Ancelotti oficializó la lista de 26 futbolistas convocados para representar a Brasil en el Mundial 2026 y confirmó la presencia de Neymar, que disputará su cuarta Copa del Mundo luego de participar en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.
El delantero disputará su cuarta Copa del Mundo para representar a Brasil en el Mundial 2026.
El delantero disputará su cuarta Copa del Mundo. (Foto: archivo)
Carlo Ancelotti oficializó la lista de 26 futbolistas convocados para representar a Brasil en el Mundial 2026 y confirmó la presencia de Neymar, que disputará su cuarta Copa del Mundo luego de participar en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.
El entrenador italiano anunció la nómina durante una conferencia de prensa realizada en Río de Janeiro, a menos de un mes del inicio del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
La convocatoria del delantero de Santos era una de las principales incógnitas debido a las dudas sobre su estado físico, aunque la continuidad que logró en los últimos partidos terminó inclinando la decisión a su favor.
En ataque, Neymar estará acompañado por Endrick, Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Rayan y Luiz Henrique. Entre las ausencias más resonantes aparecieron João Pedro, Richarlison y Gabriel Jesus, futbolistas que venían formando parte de las convocatorias recientes.
También quedaron fuera de la lista otros nombres importantes como Joelinton, Thiago Silva, Beraldo e Igor Jesus. Además, Brasil no podrá contar por lesión con Rodrygo, Éder Militão y Estevão.
Durante la presentación, Ancelotti reconoció la dificultad de definir la nómina definitiva y sostuvo que el plantel fue armado buscando “la menor cantidad de errores posibles”.
“No es una lista perfecta. No existe el equipo perfecto que gane una Copa del Mundo. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo”, afirmó el técnico italiano.
En el mediocampo, Brasil contará con futbolistas de experiencia como Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho y Lucas Paquetá. En defensa aparecen Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer y Alex Sandro, mientras que el arco estará integrado por Alisson Becker, Ederson Moraes y Weverton.
La convocatoria de Weverton fue una de las sorpresas de la lista, ya que terminó imponiéndose sobre Bento. A pesar de que Alisson arrastra una lesión y no juega desde hace dos meses, todo indica que será el arquero titular durante la Copa del Mundo.
Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el 13 de junio frente al seleccionado africano, luego enfrentará a Haití el 19 y cerrará la fase inicial ante Escocia el 24.
Ancelotti asumió al frente de la selección brasileña en mayo de 2025 y hasta el momento acumula cinco victorias, dos empates y tres derrotas en sus primeros diez partidos.
Durante ese período, el equipo convirtió 18 goles y recibió ocho, números que llevaron a la Confederación Brasileña de Fútbol a extender el contrato del entrenador hasta 2030. Brasil buscará en el Mundial 2026 conquistar su sexto título y volver a levantar la Copa después de más de dos décadas.