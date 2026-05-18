Neymar fue convocado por Ancelotti para el Mundial 2026 y volverá a jugar con Brasil una Copa del Mundo

Las figuras elegidas y las ausencias que generaron debate

En ataque, Neymar estará acompañado por Endrick, Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Rayan y Luiz Henrique. Entre las ausencias más resonantes aparecieron João Pedro, Richarlison y Gabriel Jesus, futbolistas que venían formando parte de las convocatorias recientes.

También quedaron fuera de la lista otros nombres importantes como Joelinton, Thiago Silva, Beraldo e Igor Jesus. Además, Brasil no podrá contar por lesión con Rodrygo, Éder Militão y Estevão.

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Durante la presentación, Ancelotti reconoció la dificultad de definir la nómina definitiva y sostuvo que el plantel fue armado buscando “la menor cantidad de errores posibles”.

“No es una lista perfecta. No existe el equipo perfecto que gane una Copa del Mundo. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo”, afirmó el técnico italiano.

El plantel y el objetivo de conquistar el sexto título

En el mediocampo, Brasil contará con futbolistas de experiencia como Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho y Lucas Paquetá. En defensa aparecen Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer y Alex Sandro, mientras que el arco estará integrado por Alisson Becker, Ederson Moraes y Weverton.

Selección de Brasil.jfif Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el 13 de junio frente al seleccionado africano. (Foto: AFP)

La convocatoria de Weverton fue una de las sorpresas de la lista, ya que terminó imponiéndose sobre Bento. A pesar de que Alisson arrastra una lesión y no juega desde hace dos meses, todo indica que será el arquero titular durante la Copa del Mundo.

Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el 13 de junio frente al seleccionado africano, luego enfrentará a Haití el 19 y cerrará la fase inicial ante Escocia el 24.

El ciclo de Ancelotti en Brasil

Ancelotti asumió al frente de la selección brasileña en mayo de 2025 y hasta el momento acumula cinco victorias, dos empates y tres derrotas en sus primeros diez partidos.

como-quedaron-los-bombos-del-mundial-2026_862x485 Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el 13 de junio frente al seleccionado africano, luego enfrentará a Haití el 19 y cerrará la fase inicial ante Escocia el 24. (Foto: archivo)

Durante ese período, el equipo convirtió 18 goles y recibió ocho, números que llevaron a la Confederación Brasileña de Fútbol a extender el contrato del entrenador hasta 2030. Brasil buscará en el Mundial 2026 conquistar su sexto título y volver a levantar la Copa después de más de dos décadas.