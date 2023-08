Con el 95% de los votos escrutados, Milei quedó esta madrugada con el 30,2% de los votos, mientras que la suma de Bullrich y Larreta de Juntos por el Cambio arrojó el 28,2%, y la de Sergio Massa y Juan Grabois en Unión por la Patria obtuvo el 27,2%.

En el “quedamos segundos” está la cuota de preocupación. “Nos preocupa que Milei haya quedado tan arriba. Hay que convencer al votante que se nos fue que Patricia Bullrich es la única que puede hacer ese cambio, con gobernabilidad y fuerza parlamentaria”, dijo otro ex diplomático y funcionario. A eso apuntará la estrategia desde este mismo lunes.

Alegría por Jorge Macri, Grindetti y Ramón Lanús

Algunos detalles alegraron aún más a Bullrich y al ex presidente Mauricio Macri. Por ejemplo, el triunfo ajustado de Jorge Macri sobre Martín Lousteau con el cual será candidato a jefe de gobierno porteño, favorito para retener la Ciudad en manos del macrismo puro.

Otro dato que entonó a Bullrich fue la victoria de Néstor Grindetti sobre Diego Santilli, con la cual será el candidato a gobernador de Juntos para batir al gobernador Axel Kicillof, que este domingo quedó primero. Allí también Grindetti deberá convencer al votante de Carolina Píparo de que su candidatura es más eficiente para ganarle al kirchnerismo.

Un triunfo que Bullrich celebró a lo grande fue el de Ramón Lanus sobre Macarena Posse para convertirse en el candidato a intendente de San Isidro y posible ganador. Se terminará así con la dinastía Posse tras 50 años de hegemonía, primero liderada por Melchor Posse y hasta hoy por su hijo Gustavo.

"La gente votó con bronca; hay que recuperar con unidad y gobernabilidad"

“Ganó Patricia sobre Horacio, pero la gente votó con bronca y Milei expresó esa bronca. En la última semana se nos escaparon 10 puntos, la interna era 27 a 10”, dijo otro referente de Patricia Bullrich en el conurbano. Los recientes hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, según su visión, alimentaron al libertario.

Para Patricia Bullrich, este lunes 14 comienza otra campaña totalmente diferente. Lo insinúo el propio Macri cuando le tocó hablar en el escenario de Parque Norte.

Desde ahora, Bullrich buscará mostrar una fuerte unidad en Juntos por el Cambio, se abrazará junto a Rodríguez Larreta, y buscará transmitir gobernabilidad y equilibrio para hacer el cambio profundo que propone, pero con la fuerza política necesaria, léase diputados y senadores, gobernadores en las provincias e intendentes en todo el país.

La segunda parte de la campaña será con toda la carne al asador. Y en la noche de ayer se vislumbró que hasta el ex presidente Mauricio Macri podría tener más protagonismo para buscar votos que no concurrieron a las urnas y otros que se perdieron en el discurso duro de Milei.

Bullrich subió a Larreta, Morales, Petri, Macri, Jorge Macri y Grindetti

La nueva estrategia comenzó en la noche de este domingo de las PASO en Parque Norte, donde estaba el bunker de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich se mostró junto a su candidato a vicepresidente Luis Petri, pero rápidamente subió al escenario a Rodríguez Larreta y a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y luego al ex presidente Macri.

Sobre el final, hizo subir a toda la plana mayor de Juntos por el Cambio: al candidato a gobernador electo en la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, que le había ganado por dos puntos a Diego Santilli, y al nuevo candidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que había celebrado antes con su contrincante de ayer, el radical Martín Lousteau.

En medio de esa muestra de unidad de Juntos por el Cambio, pese a las peleas internas demostradas el mismo domingo de elecciones por el mal funcionamiento del sistema electoral porteño, Patricia Bullrich le envió un mensaje amistoso al gran ganador de las PASO, Javier Milei.

Gesto hacia Milei para comenzar a recuperar votantes perdidos

"Quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo", exclamó Bullrich desde el escenario. "No quiere que el Estado sea una cueva de La Cámpora", completó en el estrado de Parque Norte, mientras la gente coreaba “Patricia Presidente” y “el kirchnerismo desapareció”.

Un ex diplomático y funcionario que acompaña a Bullrich aseguró que “ahora viene una etapa donde hay que mostrar una fuerte unidad para demostrar que el mismo cambio que propone Milei lo podemos garantizar con gobernabilidad, algo que Milei no puede garantizar”.

Otros no eran tan optimistas. “Muchos nos preguntamos si con este nivel de porcentaje, un 30% Milei no será una atracción para votantes descontentos que se animen a votarlo y haya un voto contagio exitista”, señaló un allegado a la ex ministra de Seguridad. Ahora vendrá una estrategia para salir a buscar al votante descontento que no salió a votar en las PASO y al elector que migró a Milei y podría volver.

“¿Querrán volver los votantes de Milei que se nos fueron y que ahora lo ven tan fortalecido? Ese es el interrogante. También hay que ver cómo reacciona el peronismo, porque Milei nos sacó votos a nosotros pero muchos más al peronismo en el conurbano. Esta última semana, la inseguridad le comió votos al peronismo que no se querían ir a Juntos y se fueron a Milei”, señaló un dirigente de Juntos.

Las incógnitas de Massa y el futuro del oficialismo

En ese sentido, aseguran que es toda una incógnita cómo reaccionará el candidato de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo se desenvolverá la economía y el mercado cambiario y financiero en este nuevo escenario de volatilidad política.

En ese sentido, en Juntos descuentan que Massa tendrá fuertes resistencias internas por la derrota de ayer, sobre todo desde el sector liderado por Cristina Kirchner, pero que también habrá gobernadores e intendentes del PJ que se verán obligados a salir a pelear por recuperar votantes para no quedar tan desprotegidos en el Congreso, las legislaturas y las intendencias y concejos deliberantes.

También Bullrich celebró los triunfos sobre Larreta en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe y en Entre Ríos, entre otros distritos grandes del país.

Cerca de las 21, los dirigentes larretistas que estaban en Parque Norte ya reconocían la derrota y felicitaban en privado a los bullrichistas buscando nuevos realineamientos. Desde hoy comenzarán los reacomodamientos internos.

Alivio por el voto bronca, pero preocupación por la elección de Milei

Finalmente, la candidata de Juntos terminó esta madrugada con 17% por ciento mientras que Larreta tenía 11,3% dentro de la fuerza que en total obtuvo 28,3%. La gran incógnita ahora será si Juntos por el Cambio podrá reconquistar los votos perdidos a manos de Milei o si el 30,3% del libertario será un piso y un polo de atracción para votos opositores y ex votantes oficialistas desencantados.

La visión optimista en el bunker de Parque Norte era que esos votantes que se le escaparon al peronismo expresaron la bronca de la gente al oficialismo, pero la mala noticia es que dejaron demasiado fortalecido a un candidato que en las encuestas previas no pasaba el 22% y hacia la baja.

También fallaron muchos sondeos que indicaban que en los últimos tiempos Larreta estaba acercándose a Bullrich y la totalidad de los sondeos que daban ganadora a la alianza Juntos por el Cambio, segunda Unión por la República y tercera un escalón por debajo La Libertad Avanza.

La peor elección del peronismo, otro aliciente para Juntos

La visión del vaso medio lleno indicaba en Parque Norte que entre Milei, Bullrich y Larreta había un 60% de votantes que reclamaban un cambio profundo y que el Gobierno había caído en la peor de la historia del peronismo, con un 27,3%, una marca que nunca había tenido el partido de Juan Domingo Peron en elecciones presidenciales.

"Si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando esta elección. Pero estamos en esta Argentina, los argentinos vivimos con angustia, con miedo, sin poder sentir, soñar, proyectar ni vivir una vida normal. Pero también tenemos motivos para celebrar juntos, tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina", dijo Patricia Bullrich.

"A todo lo que nos apoyaron con su voto en este camino, los que apoyaron. Y quiero agradecer de corazon a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales por su trabajo en esta elección, porque juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio en todo el país", señaló la candidata. "Juntos vamos a ganar las elecciones generales", exclamó. Fue la primera señal para mostrar la nueva estrategia de unidad y gobernabilidad para ganarle a Milei.