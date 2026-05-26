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Tras los cruces por las internas, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y el resto de los ministros. La agenda parlamentaria, como eje.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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La mesa política del Gabinete

La mesa política del Gabinete, con Manuel Adorni y Karina Milei a la cabeza (Foto: Presidencia).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política con el objetivo de aplacar las internas en la cúpula del Gobierno y avanzar en la nueva estrategia que busca sancionar los proyectos de ley enviados al Congreso.

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Desde las 11, Adorni recibió a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), recuperado de la gripe que lo obligó a ausentarse del Tedeum; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

Adorni estuvo acompañado por la jefa política del Gobierno y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna.

Adorni buscó consolidarse como intermediario para intentar aplacar la tensión que en los últimos días tuvo como protagonistas a Santiago Caputo y a Martín Menem, uno de los principales colaboradores de Karina Milei.

El reencuentro entre Karina Milei y el asesor presidencial se produjo después de que ambos se mostraran junto al Presidente en el balcón de la Casa Rosada después del Tedeum y la reunión del Gabinete en pleno.

Javier Milei reposteó en redes sociales una foto que confirma al denominado Triangulo de hierro, junto con Karina Milei y Santiago caputo, desde el balcón de la Casa Rosada. Foto Milei en X

El temario formal incluyó el debate de un nuevo paquete de leyes que enviaron al Congreso. Allí se incluye la Ley de sociedades; la Ley de ludopatía; el súper RIGI; la Ley de lobby y de etiquetado frontal, que fueron remitidas entre el pasado viernes al Senado y este martes a Diputados, respectivamente.

Ahora serán la jefa el bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a Santilli y Devitt, los encargados de negociar con gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista la búsqueda de consensos para que las normas sean aprobadas.

Otro de los temas que generaba preocupación en la Casa Rosada era la demora en el tratamiento en el recinto de la ley de patentes, que ya tiene dictamen de comisión en Diputados. Sin embargo, faltaban asegurar los votos para ser sancionada y, de esa manera, terminar de destrabar la aplicación del acuerdo comercial firmado el año pasado con Estados Unidos.

Según dejaron trascender, desde la mesa política surgió la idea de que el 4 de junio se convoque a sesión en el Senado para votar algunos de los proyectos que ya tienen dictamen del Senado.

Stella Gárnica
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