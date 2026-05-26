Tras los cruces por las internas, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse en Casa Rosada

El reencuentro entre Karina Milei y el asesor presidencial se produjo después de que ambos se mostraran junto al Presidente en el balcón de la Casa Rosada después del Tedeum y la reunión del Gabinete en pleno.

Javier Milei reposteó en redes sociales una foto que confirma al denominado Triangulo de hierro, junto con Karina Milei y Santiago caputo, desde el balcón de la Casa Rosada. Foto Milei en X

El temario formal incluyó el debate de un nuevo paquete de leyes que enviaron al Congreso. Allí se incluye la Ley de sociedades; la Ley de ludopatía; el súper RIGI; la Ley de lobby y de etiquetado frontal, que fueron remitidas entre el pasado viernes al Senado y este martes a Diputados, respectivamente.

Ahora serán la jefa el bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a Santilli y Devitt, los encargados de negociar con gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista la búsqueda de consensos para que las normas sean aprobadas.

Otro de los temas que generaba preocupación en la Casa Rosada era la demora en el tratamiento en el recinto de la ley de patentes, que ya tiene dictamen de comisión en Diputados. Sin embargo, faltaban asegurar los votos para ser sancionada y, de esa manera, terminar de destrabar la aplicación del acuerdo comercial firmado el año pasado con Estados Unidos.

Según dejaron trascender, desde la mesa política surgió la idea de que el 4 de junio se convoque a sesión en el Senado para votar algunos de los proyectos que ya tienen dictamen del Senado.