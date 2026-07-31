Santilli acusó a Villarruel de "poner palos en la rueda" y la instó a "dar un paso al costado" y renunciar a la vicepresidencia

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos", escribió en respuesta a un comentario que le había dejado un usuario de la red social: "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", había advertido en una respuesta a Lilia Lemoine, diputada que responde directamente a la mesa chica de la Casa Rosada y que antes había acusado a la vicepresidenta de formar parte de un complot opositor contra el Gobierno.

Sobre la vicepresidenta, el jefe de Gabinete agregó que “ya intentaron otros” cuestionar al Presidente y que Milei “ha demostrado lo que hace por el país”. En ese sentido, advirtió: “Si alguien no esta de acuerdo, ¿para qué está entonces?”.

Ante la consulta sobre si en ese marco, la vicepresidenta debería renunciar, Santilli respondió: “Que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita. No quiero entrar en una discusión, pero me parece una barbaridad”.

El Gobierno definió la agenda parlamentaria y espera que Villarruel “no los frene”

En línea con las declaraciones de la jefa de Patricia Bullrich, Santilli dijo que desde el próximo lunes “la reforma del BCRA se empieza a tratar en Diputados” y que se viene “una secuencia de envío de leyes” con las que el Gobierno espera que el Congreso vuelva a sesionar todas las semanas después del 6 de agosto.

En agenda, el Gobierno tiene como prioridades los proyectos de SuperRigi, inviolabilidad de la propiedad privada, salud mental, inocencia fiscal II, y la reforma política electoral, con la que buscan eliminar o suspender las PASO en 2027.

“La reforma del BCRA está entre lo que venimos hablando con todos los gobernadores”, dijo el jefe de gabinete y agregó que “ellos también están de acuerdo con el equilibrio fiscal y mejoraron sus cuentas”.

Santilli, en tanto, confirmó que el Presidente enviará además el pliego del presidente del BCRA, Santiago Bausili, para que sea ratificado por el Congreso. En ese marco, calificó como “excelente” el trabajo que viene realizando el titular de la entidad.