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Javier Milei presenta la reforma del BCRA en cadena nacional: "Viene a terminar la estafa de financiar a la alta política"

El presidente brinda esta noche un mensaje por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde explica los principales puntos de la iniciativa oficial.

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Milei anuncia la reforma la Carta Orgánica del BCRA en cadena nacional. (Foto: archivo)

Milei anuncia la reforma la Carta Orgánica del BCRA en cadena nacional. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei emite por cadena nacional un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el que presenta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Leé también Ravier confirmó la fecha del anuncio de la reforma del BCRA y admitió las "diferencias ideológicas" con Lula
El vocero Adrián Ravier, durante la conferencia de este jueves (Foto: Presidencia).

Del acto participan la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

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