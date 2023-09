Patricia Bullrich le manda señales a la Iglesia para que la ayude a llegar al balotaje y busca un guiño del papa Francisco

Existe un interés común: Bullrich enfrentará a Milei y al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en las elecciones del 22 de octubre próximo y es un secreto a voces que Jorge Bergoglio tiene una relación tensa de vieja data tanto con el economista como con el líder del Frente Renovador y de Unión por la Patria.

Estas conversaciones entre los bullrichistas y los hombres eclesiásticos habían comenzado en febrero último. Pero se acentuaron desde que la Iglesia hizo una misa de desagravio al papa Francisco que había sido atacado tiempo atrás por Milei. Los intermediarios por ahora son reservados. La Iglesia tomó una postura crítica contra Milei mientras que el Papa comprometió su visita a la Argentina para el año próximo.

misa-en-desagravio-del-papa-francisco-05092023-1646871 (1).webp

Curas y obispos expresan ante fieles su opinión del "desorden emocional"

Desde esa misa celebrada el martes último en la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24, los curas cercanos a Jorge Bergoglio, comenzaron a hablar del “desorden emocional” en el que Milei podría gobernar el país por sus definiciones y agresiones intempestivas. Las homilías en esa celebración fueron de fuerte defensa a Francisco y de respaldo explícito a su pontificado, con referencias bastante directas de condena hacia las agresiones de Milei.

milei-y-victoria-villarueljpg.webp

El candidato presidencial libertario había descalificado al papa Francisco como “el representante del Maligno en la Tierra”, el “imbécil que está en Roma”, y habló de “la mierda de la justicia social” que predica la Doctrina Social de la Iglesia desde hace siglos como alternativa económica y social al liberalismo y al marxismo.

“Muchos curas y obispos están iluminando a sus fieles y les piden a los sindicalistas que piensen bien el voto a Milei y el desorden emocional de sus posturas”, señalaron a A24.com fuentes eclesiásticas, sindicales y de Juntos por el Cambio. En rigor, intentan desalentar en los barrios y en los sindicatos el voto al candidato libertario. “Para ellos es un adversario claro”, señaló un sindicalista a A24.com. en estas horas.

Milei también se enfrentó con la Asociación de Síndrome de Down

Milei no solo se enfrentó con la Iglesia. También se conocieron viejas declaraciones en las que insultó a un contendiente suyo en los debates económicos con insultos como “imbécil, idiota y mogólico”, lo cual mereció ayer una condena severa de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), que señaló que el uso de esa palabra era "discriminatorio". Por ahora, Milei no pidió disculpas.

Estas conversaciones entre interlocutores de Patricia Bullrich y la Iglesia tienen el visto bueno del papa Francisco, según fuentes eclesiásticas. El Santo Padre también tiene preocupación por el posible desequilibrio emocional de un candidato que puede ser presidente y tomar decisiones que comprometan a la democracia.

Además, Francisco tiene una relación distante con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por viejos conflictos que datan desde 2008 cuando Bergoglio era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero el Papa tiene buen trato con otras figuras del peronismo que incluso participaron de la reciente misa de desagravio al Papa encabezada por el padre Pepe Di Paola y por el obispo Gustavo Carrara, vicario del arzobispado de Buenos Aires, en los hechos el número dos de la Iglesia argentina.

Posible carta de Patricia Bullrich al papa Francisco

Cerca de la candidata presidencial no descartaban que en estas horas hubiera una carta que Patricia Bullrich podría enviar al papa Francisco. Señalan también que hay puentes tendidos con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, muy cercano a Francisco, con Carrara y con el propio Padre Pepe Dí Paola.

padre-pepe.jpg

Según confiaron a A24.com existe una agenda común entre Bullrich y la Iglesia en la que ambas partes intentan dar prioridad: la recuperación de los jóvenes, de la indigencia y la pobreza a través de un programa de recuperación de la cultura del trabajo, de la formación en los oficios en toda la línea de producción y la lucha contra las adicciones en los barrios más marginales de la pobreza.

“Existe muy buena sintonía con todos los curas villeros y tenemos una agenda común que es precisamente la de los jóvenes que nos preocupa a todos”, señalaron fuentes muy cercanas a Patricia Bullrich. Para la candidata presidencial ahora habrá una prioridad política: ganar las elecciones provinciales en Santa Fe, Chaco y Mendoza, que se harán desde el domingo próximo y por tres domingos consecutivos.

Reciente mensaje de un interlocutor bullrichista al papa Francisco

Uno de los interlocutores entre Patricia Bullrich y Bergoglio le envió hace pocas semanas un mensaje al Papa en el que señalaba que en las elecciones de octubre “se juega la República como organización social, la democracia como sistema de representación y la libertad como forma de vida”.

En esas líneas señalaba que “la crisis es económica, cultural, ética y social” y que “no hay registros en la historia moderna donde se haya esparcido de tal manera la degradación de los valores, que ha afectado las generaciones jóvenes, descreídas del valor de las instituciones”.

Por eso, destacó que Patricia Bullrich cuenta con las virtudes de “su honestidad, su probado compromiso y la amplitud territorial de su equipo, como garantías para convertir esta crisis brutal en la oportunidad para la reconversión argentina que su pueblo merece”. En esas líneas, el dirigente le describía el triunfo de Milei como candidato más votado y de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en Juntos.

"Me alegro mucho por su amiga", la frase del Papa a un dirigente

Desde Roma, Bergoglio le contestó al dirigente con una frase: “Me alegro por su amiga”. Se sabe que el papa Francisco nunca tuvo una relación especialmente buena con la candidata presidencial de Juntos y que ella no es una persona de la Iglesia y no será “la candidata de” la Iglesia como tal. Pero sí puede ser un mal menor en comparación con los otros candidatos.

“Hasta ahora el Papa no dijo nada. Pero para la Iglesia la mejor alternativa, o el mal menor, es hoy Patricia Bullrich, porque Massa y Milei no lo son. Patricia es la que más se acerca a los valores de la Iglesia y los contactos con el Papa están. Hay dirigentes muy católicos al lado de ella”, señaló a A24.com una fuente cercana a ambas partes.

el papa francisco.jpg

Sin embargo, en el sector más cercano a Bergoglio saben que el ala más conservadora de la Iglesia -aunque sólo expresado por fieles y no por curas ni sacerdotes- está encolumnado detrás de Milei porque dijo que es "antiaborto". Pero son los sectores más fundamentalistas de esa causa. De hecho, muchos católicos de militancia provida forman parte del núcleo duro del bullrichismo y hasta de sus equipos técnicos.

Grabois, en línea con el Papa, criticó a Massa y a Milei

En esas usinas no pasaron por alto que el líder piquetero del Frente de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, que compitió contra Massa en las PASO y es un hombre cercano al Papa, dijo hace algunas horas que “el peronismo y el massismo le pusieron candidatos en las listas a Milei”. Grabois de ese modo criticó a los dos, en sintonía con Francisco que desconfía de ambas figuras políticas.

SErgio Massa, Axel kicillof, Agustín Rossi, LEandro SAntoro, Wado De Pedro, Juliana Ditullio y Juan Grabois y máximo Kirchner en el escenario de cierre del bunker de UP. Foto A24.com.jpeg

Tambien se supo que el papa Francisco recibió en estas horas un manifiesto en favor de Bullrich que escribieron algunos amigos comunes, aunque él no tomó posición, y que entre otras cosas señalaba que “el programa general de gobierno (de Bullrich) tiene un enfoque humanista y solidario, que es el anverso del individualismo salvaje del ultraliberalismo de la Libertad Avanza y del populismo degradador del oficialismo”.

Ponía de relieve, entre otras cosas, las prioridades estratégicas de “premiar el esfuerzo y el compromiso con los otros, organizar la sociedad para que todos tengan trabajo, garantizar la seguridad física y jurídica, un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades y revitalizar la organización federal del país”.

Si bien el papa Francisco no suscribió el documento ni lo hará, los que intercambiaron impresiones con el Santo Padre aseguran que se trata de un lenguaje que Francisco apoya y que los seguidores de la candidata están reafirmando con miras a las elecciones del 22 de octubre próximo. Aunque el Papa no se expedirá públicamente por ningún candidato.