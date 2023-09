Los curas villeros criticaron a Javier Milei por sus dichos contra el papa Francisco

La misa de desagravio se celebró en la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en las puertas de la Villa 21, de Barracas, que desde fines de los años 90 recibía al cardenal Jorge Bergoglio, que llegaba en colectivo.

El obispo Gustavo Carrara encabezó la celebración y destacó: “Sabemos que Francisco tiene una prédica en favor de un mundo por la fraternidad y la amistad social, un mundo en que no haya ningún descartado, ningún olvidado. Que nadie quede al margen del camino de la vida y por eso muchas veces el Papa recibe agravios e insultos”.

En la misa hubo cerca de diez mil personas. (Foto: Télam)

Carrara, principal colaborador del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se manifestó contra los dichos de Javier Milei a lo que se sumaron otros referentes del Gobierno y de organizaciones sociales como los ministros de Trabajo, Kelly Olmos; de Defensa, Jorge Taiana, y de Cultura, Tristán Bauer, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; junto a los diputados nacionales Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Victoria Morales Gorleri (Juntos por el Cambio) y el dirigente Esteban “el Gringo” Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros.

También estuvieron Adolfo Pérez Esquivel, representantes de las Madres de Plaza de Mayo, Felipe Solá y Gustavo Vera. Los organizadores estimaron que en la misa hubo unas 10.000 personas.

Para los curas villeros, Milei es consecuencia del voto bronca

Por su parte, el padre José María “Pepe” Di Paola transmitió en la homilía el malestar de los curas villeros por la descalificación de Milei hacia el Papa cuando dijo: “A vos te gusta la mierda de la justicia social”.

“El ataque va a las raíces de nuestra fe y va al humanismo. Porque la justicia social no parte del rencor y de la envidia, como se dispara en las redes sociales. Parte de un entendimiento de lo que significa la libertad. Y la libertad no es solo hacer lo que me conviene a mí: es poner en ejercicio lo que puedo hacer también por el otro”, dijo el sacerdote.

Y, en referencia al resultado de las PASO, el cura Di Paola expresó que “el voto bronca es para toda la clase dirigente, que se ha olvidado de la agenda de los barrios y tiene que ponerla en su escritorio. La agenda de los barrios tiene que ver con la seguridad, el trabajo y con una mejor educación”.