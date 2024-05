Patricia Bullrich se cruzó con Alberto Fernández: "No la ve y nunca la vio"

"Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de @sanchezcastejon y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país. Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, “nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio” (Antonio Machado).", escribió el expresidente en X, y Bullrich le respondió.

"El NO Presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español. Eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!", ironizó Bullrich.

bllrich alberto.jpg

La respuesta de Fernández no se hizo esperar, y por el mismo medio le respondió a Bullrich: "Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden", sostuvo el expresidente.

alberto fernandez 5.jpg

El duro comunicado del Gobierno contra España

Ayer, el Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado oficial en repudio por “las calumnias e injurias” al ministro de Transporte español, Óscar Puente, luego de sus declaraciones contra el mandatario argentino tras acusarlo de "ingerir sustancias".

Este conflicto se da en vísperas del viaje de Javier Milei a España, en donde participará de un encuentro organizado por Santiago Abascal, líder del partido opositor Vox.

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", señala el documento publicado en la cuenta Oficina del Presidente de la República Argentina, en la red social X.

"Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", agrega.

Posteriormente, considera que "Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus polític