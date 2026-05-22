Macri le envío un mensaje a Milei: "En el cambio, los enemigos pueden estar afuera pero también adentro"

Críticas al populismo y advertencia a una posible interna del oficialismo

Durante su discurso, Macri señaló que el proceso de reformas iniciado durante su gestión fue revertido años después. Se refirió al "ejército de demolición" de la gestión de Alberto Fernández y agregó: "Por suerte en el 2023 el cambio arrancó de vuelta y nosotros hemos estado ahí para apoyarlo”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el actual proceso político “está lejos de estar blindado” y remarcó que el principal desafío es evitar que “el populismo lo vuelva a destruir”.

El ex mandatario planteó además que el proceso de cambio enfrenta amenazas tanto externas como internas. “En el cambio los enemigos pueden estar afuera pero también adentro. Si imaginamos que el presidente es un capitán de un barco, debe enfrentarse a dos peligros. Externos, como una tormenta que la vemos venir, y los internos, como que el casco tenga una fisura”, afirmó.

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En esa línea, diferenció entre los riesgos visibles y los silenciosos. “El primero es más previsible, más obvio, como el populismo, lo ves venir con las mismas ideas trastornadas. El otro es más silencioso, y si alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre esa pérdida del casco avanza y en un momento el barco se hunde y es irreversible”, agregó.

“El poder es para construir”

Macri también pidió paciencia frente al proceso económico y político impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que los cambios estructurales requieren tiempo. “Siempre hay argentinos que empiezan a dudar porque el esfuerzo de cambiar es muy grande. Los cambios llevan tiempo, necesitamos paciencia”, indicó.

Al mismo tiempo, aclaró que sus declaraciones no implicaban una crítica a la gestión actual. “No lo decimos como una crítica al gobierno sino como una realidad de lo que cuesta el cambio”, sostuvo.

Macri Mendoza 2 “Estamos acá sin especular. Sin pensar en ningún proyecto político personal", afirmó Macri. (Foto: PRO)

El ex presidente aseguró además que su participación política actual no responde a una candidatura personal. “Estamos acá sin especular. Sin pensar en ningún proyecto político personal. Estoy acá para ayudar a que el cambio se haga realidad para todos los argentinos”, expresó.

En otro tramo del discurso, Macri remarcó que el objetivo de quienes gobiernan debe ser mejorar la calidad de vida de la población. “El poder no es solo para pelear y discutir, es para construir. Si la energía se te va en la fisura interna no tenés fuerza para emprender el cambio contra aquellos que no lo quieren”, afirmó.

Relanzamiento del PRO en Mendoza

La actividad formó parte de la gira política “Próximo Paso”, una estrategia impulsada por Macri para reorganizar el PRO y fortalecer su estructura territorial con vistas a la competencia electoral de 2027.

En el encuentro participaron también la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; la diputada provincial de Catamarca Natalia Saseta; el economista Tomás Ametlla; la ex senadora de San Luis Gabriela Riollo; y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; entre otros.

Macri Mendoza dirigentes (Foto: PRO)

Además de la actividad partidaria, Macri tenía previsto mantener una cena con el gobernador radical Alfredo Cornejo.

Sobre el cierre de su exposición, el ex mandatario sostuvo que el PRO debe prepararse para una nueva etapa política. “El PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento. No nos gusta improvisar. Con capacidad de construir lo que falta”, concluyó.