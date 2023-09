Patricia Bullrich siente que logró oxígeno para entrar al balotaje y buscará sacar diferencia en el debate

“Este triunfo en Mendoza confirma que Patricia Bullrich no está tercera en las encuestas y que tiene mucho oxígeno. Retempló el ánimo de todo el equipo”, confiaron a A24.com voceros de la campaña de Bullrich.

En ese equipo se admite que las primeras dos semanas después de las PASO del 13 de agosto Bullrich sintió el impacto y le costó reponerse del golpe de que Juntos por el Cambio no hubiera quedado en primero lugar con la sumatoria de sus votos y los de Horacio Rodríguez Larreta.

Un cambio de clima en el equipo de Juntos

Pero algo cambió en el clima de Juntos. Este domingo por la noche se hará el primer debate presidencial en la Universidad de Santiago del Estero y el domingo 8 se repetirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El equipo de la ex ministra de Seguridad prepara una batería de argumentos contra los candidatos de Unión Por la Patria, Sergio Massa, y de la Libertad Avanza, Javier Milei.

La Cámpora cruzó a Patricia Bullrich tras celebrar un revés judicial contra Cristina Kirchner.png Bullrich y un duro spot contra Cristina Kirchner (Foto: archivo).

También en el equipo de publicidad que lidera Derek Hampton preparan nuevos spots de campaña similares a los del penal de máxima seguridad que difundieron el sábado último en el que se mostraba la maqueta de un futuro presidio y al final se mostraba el cartel que decía “Unidad Penal Dra. Cristina Fernández de Kirchner”.

“Es el momento de mostrar propuestas concretas que simbolicen lo que significará el gobierno de Patricia Bullrich”, señalaron en el equipo de la candidata.

En la jornada de ayer hubo sucesivas reuniones donde se debatieron esos futuros cortos publicitarios. También existe un ejército de estrategas diseñando los ejes para los dos debates presidenciales. Además de Hampton, están el jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, el jefe de equipos técnicos Alberto Förigh, y los diversos voceros y allegados como María Oneto, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Paula Bertol, entre otros.

Una apuesta al pacto Massa-Milei-Cristina Kirchner-Barrionuevo

Una de las estrategias para lo que resta de la campaña será exhibir un acuerdo político secreto que conformaría un eje entre Javier Milei, Sergio Massa y Cristina Kirchner entablado a través de operadores comunes y que tiene como objetivo acuerdos de gobernabilidad futuros.

El principal eje para esa denuncia sería la votación de Milei al proyecto de ley de eliminación del impuesto a las ganancias que envió Massa al Congreso. Otro elemento será el acuerdo público entre Milei y el jefe del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, que le organizó una cena de recaudación de fondos para la campaña en Parque Norte.

Trascendió que Milei le prometió a Barrionuevo que le dejará nombrar al futuro secretario de Trabajo y al futuro titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y que a cambio Barrionuevo lo ayudará a fiscalizar las elecciones del 22 de octubre y conformará la Mesa Sindical Milei Presidente.

Además, en el repertorio bullrichista se maneja la idea de que Milei apoyó al peronismo en la sesión en Diputados en la que se reformó la ley de alquileres con un proyecto de Juntos. En rigor, Milei se retiró del recinto y no la votó mientras que el peronismo la rechazó expresamente.

Además, en Juntos por el Cambio aseguran que Milei y Massa acordaron la postergación del tratamiento del Presupuesto de 2024 lo cual benefició al ministro de Economía que evitó tener que explicar los incumplimientos del presupuesto del ejercicio actual. Con estos argumentos, Bullrich buscará incomodar a Massa y a Milei, que persisten en la estrategia de polarizar entre ambos para entrar juntos en la segunda vuelta y definir entre ellos.

Un llamado a la gobernabilidad por apoyo institucional

bullrich_cornejojpg.webp Alfredo Cornejo pidió a los mendocinos el voto para Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales (Foto: Telam).

Precisamente, uno de los argumentos de Bullrich será que un triunfo de Milei generaría un gobierno débil, condicionado por el peronismo en el Congreso: el PJ mantendría su vigencia con un centenar de diputados y una primera minoría de senadores con la que negociaría las leyes con el nuevo gobierno sin representación parlamentaria.

“Si gana Milei, gobierna con el peronismo. Porque Milei rompió todos los puentes con Juntos por el Cambio. O el peronismo lo desestabiliza o lo somete”, señalan cerca de Bullrich. Por eso, ella hará notar en el debate y en el resto de la campaña que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio estaría respaldado por una mayoría parlamentaria, de senadores y diputados, más 10 u 11 gobernadores, tras el triunfo en Mendoza y los posibles triunfos en la Ciudad, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.

La candidata de Juntos por el Cambio logró también alinear a toda la tropa del radicalismo, tanto para el apoyo a su propia postulación como la de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria de Massa el domingo último en Salta a un gobierno de “unidad nacional” obligó a los distintos actores de la UCR a pronunciarse en contra del ministro y en favor de Patricia Bullrich.

El radicalismo se alineó con Patricia Bullrich y Jorge Macri

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que estaba junto a Massa y otros gobernadores del Norte Grande salió a decir que es “un solado de Patricia Bullrich”, mientras que el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, señaló que “no hay que prestarse a esas fotos”.

Cornejo señaló que “Massa es un gran embustero. Massa puede convocar a quien sea. Hay unas elecciones y es un resultado abierto. No se sabe quién pasa a una segunda vuelta, si es que hay una”.

“No hay que entrar en la narrativa de que Massa y Milei están en balotaje, porque no es así, es lo que buscan todo el tiempo y no vamos a entrar”, señalaron fuentes cercanas al diputado Mario Negri. “Ayer Patricia estuvo en Mendoza con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y hoy con Morales”.

bullrich-morales.jpeg

En tanto, un dirigente porteño del radicalismo histórico señaló que “nadie le cree a Massa, nunca convocaron cuando ganaban ahora que pierden van a llamar” y dijo que “de ninguna manera” el radicalismo le quitaría el apoyo a Bullrich y a Jorge Macri en la Ciudad.

Un "Chocolate" para una mala noticia

En Juntos por el Cambio, en tanto, están expectantes por las derivaciones del escándalo en la Legislatura bonaerense originado en el descubrimiento de que Julio “Chocolate” Rigau, puntero del concejal Facundo Albini en La Plata, manejaba tarjetas de débito de 49 contratos por las cuales extraía dinero de los cajeros del Banco Provincia.

En las filas opositoras tienen esperanzas de que esas revelaciones demuestren la triangulación de dinero público entre concejales y operadores del peronismo que podrían tener contacto, según algunas primeras versiones, con operadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pero por ahora, son versiones no confirmadas. Por ahora, habrá muchas versiones e investigaciones para un caso que recién comienza y en plena campaña electoral.