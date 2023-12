Patricia Bullrich: "Vamos a aplicar el protocolo en el marco de la ley y si cortan, van a perder el plan"

bullrich.avif

En ese marco, explicó cómo será el operativo: "Hay un comando unificado que va a trabajar en el departamento central de policía. Las fuerzas de seguridad, con la orden impartida, tienen claro que tienen que trabajar utilizando siempre la mínima fuerza posible".

Sin embargo, aclaró: "Cuando hay resistencia, van a responder y vamos a tener medidas distintas".

Al mismo tiempo, denunció al Gobierno anterior por las condiciones en las que estamos, con el material que tenemos, porque, evidentemente, no había una decisión de trabajar en orden público. En consecuencia, el material que tenemos no es el que nos hubiera gustado tener".

"Al que vaya en un ómnibus que no corresponde, ese ómnibus va a ser decomisado. El que vaya en un tren con elementos contundentes van a ser decomisados. Las personas que corten la calle van a ser detenidas y van a tener consecuencias", afirmó Patricia Bullrich en diálogo con canal 13.

Bullrich reveló que se saturó el sistema para denunciar amenazas de dirigentes piqueteros

"Recibimos más de 4.000 denuncias, casi 5.000 ahora, hasta este momento. No podemos recibir más porque el sistema es un sistema que tiene limitaciones, recibe 300 denuncias por hora. En todas las denuncias nos han dicho cosas increíbles: Me piden 3.000 pesos por el plan, si no voy a la manifestación, me sacan el plan", reveló la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

unidad-piquetera-.- La movilización a Plaza de Mayo está prevista para las 16 (Foto: Diario El País)

Y aclaró "yo le digo a la gente que es al revés. Si hace un corte, le sacamos el plan. Si se queda trabajando como tiene que hacer, cumpliendo con su responsabilidad, no se le saca el plan".

"Tenemos muchas denuncias donde dicen que el que no va recibe un cobro de una multa de 7.000 pesos. Le sacan 7.000 pesos por no ir. Esas son las denuncias que hemos recibido", completó Bullrich.