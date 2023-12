El Gobierno bonaerense rechazó el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich y lo consideró "persecutorio"

"Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad (Javier Alonso) y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en la entrevista radial con Vilouta 910.