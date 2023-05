Patricia Bullrich volvió a insistir con una "reforma laboral" y apuntó contra las "indemnizaciones que son un robo"

Así se expresó al ser consultada sobre la reunión que mantuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con los líderes de la CGT, en la que les prometió que no habrá una reforma, sino cambios en los convenios colectivos de trabajo.

"Vamos a trabajar muy fuerte en el modelo de indemnización que se ha convertido en un robo, que cierra empresas", recalcó la ex ministra de Seguridad.

Sobre los sindicatos, dijo que "no puede haber cuotas compulsivas, porque le sacan 3 o 4% de los salarios cuando el trabajador no dio el sí".

Entre sus propuestas también destacó un "cambio muy fuerte en el monotributo" y en los planes sociales, que los descartaría para convertirlos en "seguros de desempleo".

Patricia Bullrich todavía no definió a su compañero de fórmula

En tanto, a nivel electoral, Bullrich sostuvo que puede ganar las elecciones: "Yo tengo la convicción del proyecto que llevo adelante, tengo la nitidez en las ideas, los equipos cada vez más fortalecidos, no hay que ser soberbios, pero con eso vamos a gobernar al país".

La postulante presidencial señaló que todavía no tiene definido quién será un compañero de fórmula ni si será radical, pero el anuncio será cerca del cierre de listas.

"Yo sí quiero hacer un equipo de gobierno con todo Juntos por el Cambio porque vamos a tener que tirar todos del carro, pero todavía no lo tengo definido (el nombre del vice)", indicó.

Además, sobre la interna del PRO en la Ciudad y la dificultad de definir un candidato único, expresó: "Yo voy a competir en un cuarto oscuro cara a cara con Larreta, a mi no me parece bien que alguien en una mesa chica defina quién es el candidato (porteño), así que a la cancha, no hay que tenerle miedo, el que va a representar a la sociedad lo va a poder hacer bien".