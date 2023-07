El Gobierno celebró a medias que la inflación del Indec de julio se haya desacelerado al 6%, luego del índice de 7,8% de junio, porque sigue siendo alta. Además, el dólar blue trepó en tres días de 492 a 512 pesos, y el Fondo Monetario Internacional comunicó este jueves que no hay plazos para terminar la negociación de la quinta revisión. El equipo económico suspendió el viaje a Washingtón por lo que seguirá la negociación en forma virtual.

"La inflación del 6% fue positiva por el ritmo de laburo que genera Massa, pero se va a seguir trabajando porque todavía es alta y debe seguir bajando", señalaron en el equipo del ministro de Economía. "La suba del dólar era esperable", agregan.

Massa acusó a economistas de la oposición de boicotear el acuerdo con el Fondo con gestiones secretas. Pero en privado, él y el presidente Alberto Fernández, se enojaron con el ultrakirchnerista ministro de Justicia, Martín Soria, que dispuso la intervención y le dio un motivo de victimización a Bullrich.

Optimismo de Bullrich ante 700 empresarios

Patricia Bullrich Luis Petri.jpg

El optimismo de la precandidata presidencial se contagió el martes por la noche en el Palacio San Miguel, en Suipacha al 800, donde la precandidata pronunció un discurso de "cambio duro "frente a 700 empresarios y dirigentes de su sector.

En el entorno de Bullrich asegura que las críticas de Massa a los economistas de Juntos a los que acusó de boicotear el acuerdo con el FMI, las acusaciones a Bullrich de "ajuste con represión" y de "eliminación del PAMI", además de la intervención a su fundación, revelan que Unión por la Patria se imagina perdiendo las elecciones.

El martes por la noche la cartera de Justicia no había dispuesto aún la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil de Bullrich. Pero Massa y los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, y Gildo Insfran, de Formosa, habían acusado a Bullrich de preparar un “ajuste con represión” si ganara el 22 de octubre.

Massa aseguró además en un spot con jubilados que Bullrich planeaba eliminar el PAMI, quitar el programa de medicamentos para jubilados y cancelar el Plan Previaje si gana las elecciones.

Bullrich dijo ante los empresarios en el Palacio San Miguel: “Las amenazas de Kicillof, Insfrán y Massa son porque quieren imponer una concepción muy de fondo que tenemos que superar: que a este país o lo gobierna la lógica burocrática corporativa del kirchnerismo o del peronismo o impide que cualquiera otro gobierno. Y nosotros hemos decidido no aceptar esta extorsión”, dijo Bullrich.

Bullrich y Larreta cierran filas, pero se enfrentan en Santa Fe

Tras la intervención a la fundación de Bullrich, ella y Larreta cerraron filas y denunciaron una persecución política y electoral a la principal candidata opositora; los abogados de Bullrich denunciaron penalmente al Ministerio de Justicia. Pese a ese acuerdo de no agresión, en Santa Fe, Carolina Losada, con apoyo de Bullrich, y Maximiliano Pullaro, de Larreta, dirimirán las PASO este domingo y están en un empate técnico.

Losada_Pullaro.jpg

Se trata del primer y único gran test electoral entre las dos alas de Juntos antes de las PASO nacionales presidenciales, dentro de cinco semanas. El dato alentador para ambos es que Juntos puede ganarle al Frente de Todos una provincia de gran caudal electoral y eso retemplaría a la oposicion con miras a las PASO del 13 de agosto.

Si es asi, Juntos habrá ganado otra elección provincial luego de San Juan, Chaco y San Luis. Y todavía queda por definirse Chubut, Buenos Aires y Entre Ríos, inciertas, además de la capital de Córdoba en fechas venideras.

Preocupación de economistas por la inflación, el dólar y el FMI

Massa “celebró” la desaceleración de la inflación de julio al 6%, pero sigue siendo alta. Según señaló el economista liberal Aldo Abram, el índice dio “demasiado más abajo que todos los estudios privados que superaban el 7% y que el índice de la Ciudad que dio el 7,1%”. Según el economista, esto podría dar lugar a lecturas varias.

También señaló que la trepada del dólar blue, que tocó los 512 pesos y la falta de un acuerdo con el FMI, sigue con final abierto, podría generar una nueva corrida cambiaria con hiperinflación y profundizar una caída de bonos luego de que en las últimas semanas se habían recuperado.

El dólar blue superó los $500 y marcó un nuevo récord El dólar blue superó los $500 y marcó un nuevo récord (Foto: archivo)

La preocupación entre los economistas radica en la demora de la negociación con el Fondo determine un clima adverso. Trascendió que el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, exige un mayor ajuste del déficit fiscal y que el acuerdo está trabado en ese punto.

Massa señaló que no se inclinará ante las demandas del FMI, pero el organismo teme que los dólares que le adelante al Gobierno sean usados para la campaña electoral y por ese motivo se demora el entendimiento. Sin embargo, en Economía aseguran que el gobierno tiene encaminado el acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI y que solo resta ajustar detalles sobre el déficit: si será el 1,5 o el 1,9% del PBI.

Ahora, polarizan Massa con el economista Laspina

Mientras se demora el acuerdo, Massa denunció que hubo economistas de la oposición que trataron de boicotear el diálogo con el FMI y que llamaron al organismo para frenar desembolsos y expresaron que tienen intención de que el país estalle. “La Argentina va a acordar con el Fondo (Monetario Internacional) pero defendiendo una idea de país de desarrollo con inclusión y sin rendirse al altar del ajuste fiscal”, dijo Massa.

massa fmi.jpg

El ministro no dejó trascender cuándo firmará el acuerdo con el FMI. Pero lanzó otra denuncia contra Juntos por el Cambio. “Hoy un funcionario del Fondo, en un Zoom que compartimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: ‘No les den nada, pídanle todo, la Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo’. ‘Esto tiene que estallar’, le llegó a decir uno. Y me decía, sorprendido, ‘qué poco patriotas tus colegas de la oposición’. Con una mirada de sorpresa frente a la idea de que, por una elección, están dispuestos a que la gente la pase mal”, denunció Massa.

“Aquellos que agitan temores, y le meten pánico porque en la especulación ganan algún pesito: quédense tranquilos. La Argentina va a acordar con el fondo, pero va a defender la idea de este país que desarrolló con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana ni tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal”, aseguró el ministro.

El economista jefe de los equipos económicos de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, respondió a la acusación. “Nosotros hemos tenido una actitud muy prudente con este Gobierno y lo único que hemos recibido a cambio son acusaciones falsas”, dijo el economista. Laspina dijo que la denuncia de Massa es “inverificable como todo lo que dice”.

Señaló: “Massa nos miente en la cara”. Y agregó: “Ya lo han hecho varias veces. Mintió Massa ya con el gasoducto, diciendo que el Fondo no quería el gasoducto, y el Fondo lo había puesto como prioridad”. Laspina señaló que es “cada vez más dificil” un acuerdo con el FMI. Señaló que “el Fondo está llegando a un límite, porque se han incumplido todas las metas, porque Massa está financiando su campaña, lanzando un plan platita”.

Y arriesgo: “Obviamente el Fondo Monetario ve que hay una bomba que le va a explotar a todos los argentinos, con pérdida de reservas, emisión de pesos. El Fondo lo ve. Eso lo perjudicó a Massa en la negociación”. La campaña promete más y mayores denuncias cruzadas, en una escalada política y económica.