Patricia Bullrich y un mensaje directo para Mauricio Macri: "La Libertad Avanza ya absorbió al PRO"

La funcionaria también aclaró que va a “trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”.

Patricia Bullrich se refirió a la interna con Mauricio Macri en el PRO

La extitular del PRO dijo que el camino que elija Mauricio Macri “depende de él”. En esa misma línea, añadió: “Mi compromiso no es mío personal, yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”.

“Yo como perteneciente al PRO tomé una decisión, como candidata a presidenta de PRO, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de (Sergio) Massa. Eso es lo que importa”, precisó.

En cuanto a la relación que mantiene con Macri, la ministra expresó: “No tengo ni mejor ni peor relación con Mauricio Macri de la que tenía antes; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. No me gusta el intento de decir ‘estamos en la oposición’”.