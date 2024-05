Pedro Sánchez volvió a exigirle disculpas a Javier Milei y recrudece la crisis con España

Embed

Durante el Foro Económico CREO, en Madrid, el mandatario español le respondió a su par argentino con una reflexión sobre los lazos entre Argentina y España.

"Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y argentinos sentimos, no habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse, no habla de las raíces comunes para sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid", expresó.

Así, el jefe de Estado español comenzó su intervención aludiendo al conflicto diplomático y remarcó que "quien habló ayer no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino".

"Lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa la internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra que sustentamos nuestros pilares sobre el progreso económico, la justicia social y la convivencia", sentenció.

Sánchez destacó que ambos países "son hermanos", que el conflicto no afectará las relaciones y lazos que existen históricamente.

"Somos dos países hermanos, cuyos pueblos se quieren y se respetan, esta ha sido mi convicción desde que tengo la responsabilidad de estar en el gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos, los afectos son libres" pero el respeto es irrenunciable", manifestó.

Luego, continuó: "Hemos pedido al actual Presidente del gobierno de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen España y Argentina", agregó.

Finalmente, Sánchez se dirigió a la dirigencia local al señalar que "defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo"

Javier Milei, insultos contra Pedro Sánchez y el conflicto internacional con España

El domingo, el mandatario argentino brindó un discurso invitado por Santiago Abascal al escenario del festival Viva de Vox, donde aludió a la situación de Begoña Gómez, por las denuncias por haber recibido supuestos favores y por haber recomendado presuntamente a empresas que luego obtuvieron fondos o contratos con el Estado que provienen de una organización llamada Manos Limpias.

Milei volvió a arrojar críticas sobre Sánchez, sin nombrarlo. "Aunque tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", dijo sobre el fin de semana que el jefe de gobierno español para reflexionar sobre la investigación judicial sobre su esposa.