Piquetazo y movilización: cuáles son las agrupaciones involucradas y qué reclamaron al Gobierno

La movilización fue encabezada por militantes del MTL Rebelde, el MST, el PTS, el Bloque Piquetero, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), algunas facciones del Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Marabunta, entre otros.

Este jornada de protestas se días después de la salida de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social y el ingreso de Juan Zabaleta, quien dejó la intendencia de Hurlingham para sumarse al gabinete nacional.

Para Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, esta movilización "debería ser una alerta amarilla para la dirigencia política en general, porque esto está expresando la bronca popular con la situación social y económica, con ingresos muy por debajo de las necesidades".

En declaraciones a A24, el dirigente de izquierda consideró que Zabaleta "entró con el pie equivocado al ministerio porque eliminó un ingreso que tenían que tener miles de compañeros del programa Potenciar Trabajo".

Según Belliboni, este ingreso había sido firmado por Arroyo. "Es un error, no tiene que suspender ingresos a gente que está desesperada", sostuvo. "No puede venir y desordenar la casa. Es decir, la gente que había trabajado todo el mes pasado y tenía que cobrar el 5, no cobró, y el 10 tampoco cobró. Es gente que trabaja, que realiza tareas en los comedores, limpiando en las calles. El ministro no aprobó ese pago", explicó.

Belliboni también pidió discutir "el problema del trabajo genuino, cómo vamos a discutir la obra pública que necesitamos, un millón de puestos de trabajo para construir vivienda y obra pública en los barrios que le daría trabajo a muchísima gente que está acá".

La respuesta del Gobierno

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social señalaron a Télam que el ministro "está dispuesto a seguir trabajando" con las organizaciones sociales, aunque advirtieron que la manifestación "está cruzada por la situación electoral" y por "los candidatos de los partidos políticos de izquierda" de la provincia de Buenos Aires.

"Durante la jornada de hoy se desarrolla una marcha que está cruzada por lo electoral: la movilización está encabezada por el PO (Partido Obrero), que lleva a (Néstor) Pitrola como tercer precandidato a diputado en provincia de Buenos Aires", agregaron.