Polémica por los despidos en ollas Essen: la empresa aclaró que el 98% de sus productos se fabrica en Argentina

En el texto, la firma destacó que “la marca y la Industria Argentina son conceptos profundamente vinculados, y Essen continuará produciendo en el país sus productos icónicos con la calidad y la pasión que la han caracterizado desde sus inicios”. Agregó además que “la compañía mantiene su compromiso con el empleo de calidad y su preservación”, en un contexto de ajustes derivados de la caída del consumo interno.

“La apertura reciente del mercado argentino permitió a Essen ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente. Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional”, detalló la empresa.

Importaciones acotadas y foco exportador

La compañía también precisó la incidencia de esos productos en su facturación. “Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas”, puntualizó el comunicado. Además, Essen aclaró que “no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto”.

En cuanto a su proyección regional, la empresa subrayó que “actualmente, la compañía exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México. El plan de expansión regional continúa avanzando”. Según la firma, esa estrategia busca sostener el nivel de actividad frente a la retracción del mercado argentino.

En relación con el empleo, Essen reconoció que debió realizar despidos vinculados a la menor demanda. “En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual. Estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda”, sostuvo el texto.