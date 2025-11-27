En vivo Radio La Red
Política
Industria
Industria

Polémica por los despidos en ollas Essen: la empresa aclaró que el 98% de sus productos se fabrica en Argentina

La empresa respondió a cuestionamientos sobre su operación y aseguró que solo importa líneas que no pueden producirse localmente por falta de tecnología industrial. ¿A qué atribuye la reducción de personal?

Polémica por los despidos en ollas Essen: la empresa aclaró que el 98% de sus productos se fabrica en Argentina

La empresa de ollas Essen desmintió que la reducción de personal que fue noticia en las últimas horas esté relacionada a una decisión empresarial de empezar a reemplazar producción local por importaciones. La información daba cuenta de un despido de más de 30 trabajadores, lo cual fue ratificado por el secretario general de la UOM Venado Tuerto, Diego Olave.

Tras versiones que circularon en redes y medios sobre un posible traslado de su producción al exterior o la importación directa de ollas desde China, la empresa Essen aclaró que continúa fabricando la gran mayoría de sus productos en su planta de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. La compañía difundió un comunicado en el que buscó “reiterar y aclarar su posición respecto a su modelo productivo y su compromiso con la industria nacional”.

El debate se da en un contexto de apertura de importaciones y dólar barato, que desincentiva a los industriales a seguir produciendo en el país. Justamente, la industria manufacturera es de los sectores más golpeados de la economía.

Sin embargo, según indicó, la compañía “fabrica la enorme mayoría de sus productos en su planta industrial de Venado Tuerto”, donde funciona su base productiva desde hace 45 años.

En el texto, la firma destacó que “la marca y la Industria Argentina son conceptos profundamente vinculados, y Essen continuará produciendo en el país sus productos icónicos con la calidad y la pasión que la han caracterizado desde sus inicios”. Agregó además que “la compañía mantiene su compromiso con el empleo de calidad y su preservación”, en un contexto de ajustes derivados de la caída del consumo interno.

La apertura reciente del mercado argentino permitió a Essen ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente. Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional”, detalló la empresa.

Importaciones acotadas y foco exportador

La compañía también precisó la incidencia de esos productos en su facturación. “Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas”, puntualizó el comunicado. Además, Essen aclaró que “no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto”.

En cuanto a su proyección regional, la empresa subrayó que “actualmente, la compañía exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México. El plan de expansión regional continúa avanzando”. Según la firma, esa estrategia busca sostener el nivel de actividad frente a la retracción del mercado argentino.

En relación con el empleo, Essen reconoció que debió realizar despidos vinculados a la menor demanda. “En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual. Estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda”, sostuvo el texto.

