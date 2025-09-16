Presupuesto 2026: denuncian que habrá más recortes a las universidades y que el ajuste total supera el 30%

Peor aún: en el proyecto oficial de Presupuesto que se envió al Congeso, la cifra es más chica: 4.659.042.254.499. (4,6 billones). "Solo es maquillaje y relato, el presupuesto sin aumentos y consolidando el recorte de 40% en los salarios este año, termina en 4,2 billones y efectivamente en términos nominales crece un 13,2%. Pero cuando lo deflacionas por la inflación dan una pérdida real de 2 puntos", explica la diputada de Democracia para Siempre, Danya Tavela, especialista en presupuesto. "Los fondos para las universidades crecen, pero por debajo de la inflación"

Desde la UBA también salieron a advertir sobre la situación: "No hace más que profundizar la inédita crisis que ya atraviesa la UBA. Ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica"

"Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes", dicen. De acuerdo a sus cálculos, medida en relación al PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.

Según las universidades, los fondos anunciados para el año próximo equivalen a “anualizar lo percibido a diciembre de 2025”, sin actualización real para 2026. En ese sentido, el documento advirtió que el presupuesto previsto deja a las instituciones en la misma situación de emergencia que en el presente ciclo lectivo.

“Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, señaló el CIN.

Y advierten que el presupuesto proyectado no permite cubrir gastos básicos, como servicios e infraestructura, ni salarios docentes y no docentes.

El pedido de intervención del Congreso

Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso.jpeg Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en medio de una convulsionada Asamblea Legislativa y en tono electoral. El anuncio más importante: inminente acuerdo con el FMI. Foto: Captura de pantalla.

Ante este panorama, el CIN llamó al Congreso de la Nación a intervenir durante el debate parlamentario. “La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, reclamó el comunicado.

El organismo consideró que la aprobación de una norma de financiamiento específica y un presupuesto revisado representan las únicas vías para frenar el deterioro del sistema universitario argentino.

"Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026", aseguraron desde la UBA.

El planteo de los rectores se suma a una serie de advertencias que distintos sectores educativos han expresado en los últimos meses. La discusión parlamentaria marcará el rumbo del financiamiento en 2026, en un contexto en el que las universidades señalan que la situación presupuestaria atraviesa un punto crítico