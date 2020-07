Primera entrevista de Macri después de dejar el poder: "El Gobierno intentó durante la pandemia avanzar sobre las libertades"

Mauricio Macri entrevistado por Álvaro Vargas Llosa

Después de siete meses prácticamente en silencio, el ex presidente Mauricio Macri brindó una entrevista virtual al periodista chileno Álvaro Vargas Llosa en el programa "La otra mirada". Allí advirtió sobre el daño que puede generar la pandemia por coronavirus sobre las instituciones democráticas.

"En algunos países la pandemia fue un buen momento para avanzar en los totalitarismos soft. No hay que tomar a la pandemia como un momento para avanzar sobre nuestras libertades como la libertad de expresión o el derecho a la propiedad".

Más adelante volvió sobre este tema. Aseguró que los populismos se están debilitando y que, en cambio, las democracias liberales saldrán fortalecidas. "Acá (en Argenteina) lamentablemente hemos visto un gobierno que durante la pandemia ha querido avanzar sobre la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia, la propiedad privada. Pero generó en cambio una reacción fuerte de la sociedad que se movilizó en contra de estos abusos y avances".

Luego habló sobre los modelos que siguió América Latina a la hora de controlar la pandemia. "Es una situación muy delicada porque cuando se pone en juego la muerte avanza el miedo, avanza el pánico. Pero espero que no se muevan por miedo, pánico o ausencia y que se manejen con los datos y no con el instinto y con los miedos. Ivan Duque (presidente de Colombia) manejó las cosas con mucho equilibrio", subrayó el ex mandatario.

