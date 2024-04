Protesta de ATE: fuerte operativo para impedir el ingreso a edificios públicos

“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, alertó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, en X.

“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, argumentó Aguiar.

Luego prosiguió: “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”.

“También se está incumpliendo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a proteger el trabajo y garantizar el pleno empleo. No sería precisamente esto lo que está ocurriendo”, agregó el dirigente.

Cómo es la huelga de ATE del 3 de abril

ATE espera que la manifestación de este 3 de abril sea masiva "para profundizar el plan de lucha. Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley”.

“Por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, cerró el dirigente en su perfil de X.

El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, dijo en declaraciones radiales a FM La Patriada: “Nuestros compañeros son compañeros de laburo, no es la guardia pretoriana. No vamos a entrar a romper. El imaginario social que tiene la ministra Bullrich es de alguien muy fantasioso; tiene la necesidad que haya una acción bélica y la desarrollarán ellos, nosotros no vamos a provocar una acción que pueda poner en riesgo a nuestros compañeros”.

Luego, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Esta ministra es una 'showman' que necesita mostrar sangre. Mis compañeros no necesitan que los caguen a palos y los metan presos”, agregó.