Provincias Unidas cerrará su campaña nacional en el Estadio Obras y suman en la foto a Lousteau y Randazzo

¿Proyecto nacional o interprovincial?

Según explicaron desde el espacio, el encuentro en Obras forma parte de una estrategia conjunta de los gobernadores para nacionalizar el espacio y consolidar su identidad política, escapando de la lógica de la grieta, articulando liderazgos regionales y candidaturas de proyección nacional.

En la previa del encuentro se generaron algunos ruidos, porque no todos los gobernadores estaban de acuerdo en nacionalizar tanto la elección, máximo sabiendo que las chances del espacio en CABA y PBA son casi nulas. Además, el gobernador del PRO Ignacio Torres, recibió reproches de su partido, el PRO, que en CABA y PBA va en alianza con La Libertad Avanza.

En paralelo, los organizadores adelantaron que el acto contará con la presencia de referentes empresarios, sindicales y de movimientos sociales.

Quizás por eso, Torres se encargó especialmente en los últimos días de confrontar directamente con el kirchnerismo y bajar el nivel de agresividad con el Gobierno nacional.

Lo hizo al encabezar la inauguración del tramo central de la Autovía Trelew–Puerto Madryn, una obra clave para la región. “Primero quiero pedirles disculpas sinceras en nombre del Estado provincial a las víctimas de accidentes de tránsito porque durante estos 20 años de desidia, donde hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional y nos avergonzaron a todos los chubutenses”, expresó.

No obstante, el mandatario destacó que la finalización de la obra fue posible con fondos provinciales y que representa “una muestra concreta de gestión transparente y compromiso con la infraestructura del sur del país”.

Torres sostuvo además: “Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple.”