En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Eleccionenes 2025

Provincias Unidas cerrará su campaña nacional en el Estadio Obras y suman en la foto a Lousteau y Randazzo

El espacio federal reunirá a sus principales referentes en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto conjunto con los candidatos de CABA y provincia. Participarán Lousteau, Ocaña, Randazzo y los mandatarios provinciales que impulsan el armado de Provincias Unidas.

Provincias Unidas cerrará su campaña nacional en el Estadio Obras y suman en la foto a Lousteau y Randazzo

Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas realizarán este miércoles un acto de cierre de campaña en el Estadio Obras Sanitarias, junto a los candidatos del espacio no solo de los distritos donde gobiernan sino también en el AMBA. La foto busca mostrar la consolidación de "una alternativa nacional con eje en el federalismo y la cooperación entre las provincias".

Leé también Diego Santilli, de cara a las elecciones 2025: "Veo a La Libertad Avanza ganando a nivel nacional"
Diego Santilli de cara a las Elecciones en la Provincia de Buenos Aires en A24: Veo a La Libertad Avanza ganando a nivel nacional

Según informaron desde la organización, estarán presentes los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). También participarán los candidatos Graciela Ocaña y Martín Lousteau, por Ciudadanos Unidos en CABA, y Florencio Randazzo, por la provincia de Buenos Aires.

Los mandatarios realizarán un conversatorio para exponer “por qué es necesario una alternativa federal robusta a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo”. Será la última actividad pública del espacio antes de las elecciones.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti, uno de los principales impulsores del espacio y candidato en Córdoba, también estará presente. En la antesala del encuentro, Schiaretti afirmó: “Dejemos de buscar soluciones mágicas: el plan económico fracasó y hay que corregir el rumbo con sensatez y experiencia. Pongámonos a trabajar en serio. Hagamos las correcciones que necesita este plan económico y sigamos adelante. La gente no llega a fin de mes y la inflación sigue alta; eso es lo que debemos atender. Provincias Unidas sabe cómo ordenar la economía y cuidar a los argentinos.”

¿Proyecto nacional o interprovincial?

Según explicaron desde el espacio, el encuentro en Obras forma parte de una estrategia conjunta de los gobernadores para nacionalizar el espacio y consolidar su identidad política, escapando de la lógica de la grieta, articulando liderazgos regionales y candidaturas de proyección nacional.

En la previa del encuentro se generaron algunos ruidos, porque no todos los gobernadores estaban de acuerdo en nacionalizar tanto la elección, máximo sabiendo que las chances del espacio en CABA y PBA son casi nulas. Además, el gobernador del PRO Ignacio Torres, recibió reproches de su partido, el PRO, que en CABA y PBA va en alianza con La Libertad Avanza.

En paralelo, los organizadores adelantaron que el acto contará con la presencia de referentes empresarios, sindicales y de movimientos sociales.

Quizás por eso, Torres se encargó especialmente en los últimos días de confrontar directamente con el kirchnerismo y bajar el nivel de agresividad con el Gobierno nacional.

Lo hizo al encabezar la inauguración del tramo central de la Autovía Trelew–Puerto Madryn, una obra clave para la región. “Primero quiero pedirles disculpas sinceras en nombre del Estado provincial a las víctimas de accidentes de tránsito porque durante estos 20 años de desidia, donde hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional y nos avergonzaron a todos los chubutenses”, expresó.

No obstante, el mandatario destacó que la finalización de la obra fue posible con fondos provinciales y que representa “una muestra concreta de gestión transparente y compromiso con la infraestructura del sur del país”.

Torres sostuvo además: “Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple.”

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
La Justicia rechazó el pedido de LLA para reimprimir los afiches con las listas completas
Caputo llevó calma al mercado: sin dolarización y con continuidad del esquema actual
El fiscal electoral se opone a la reimpresión de la boleta con la cara de Santilli, pero la CNE tiene la decisión final

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar