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Del escándalo por violencia de género al compromiso: el inesperado anuncio de un jugador tras haber sido denunciado por su pareja

Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ocupaban las portadas por una causa judicial por intento de femicidio que conmocionó al fútbol chileno. Hoy, tres años después, le pidió matrimonio en Rusia.

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Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ocupaban las portadas por una causa judicial por violencia de género que conmocionó al fútbol chileno. (Foto: camilaignnacia/Instagram)

Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ocupaban las portadas por una causa judicial por violencia de género que conmocionó al fútbol chileno. (Foto: camilaignnacia/Instagram)

El futbolista chileno Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda volvieron a quedar en el centro de la escena tras anunciar su compromiso matrimonial en Rusia. El acontecimiento se da tres años después de la causa judicial por violencia de género que sacudió al fútbol chileno y puso en jaque la carrera del ex jugador de Colo-Colo.

Leé también Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género
La solicitud de la aprehensión la hizo el abogado de la actriz. 

La noticia fue confirmada por Sepúlveda a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos tomadas frente a la emblemática Catedral de San Basilio, en Moscú. En una de las imágenes más comentadas, Thompson aparece arrodillado entregándole un anillo de compromiso.

Un paseíto por Moscú y un sí para toda la vida”, escribió la joven junto a las fotos que rápidamente se viralizaron y generaron repercusión en redes sociales. El propio Thompson reaccionó a la publicación con un mensaje dedicado a su pareja: “Te amo, mi vida. Feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos”.

Thompson en Rusia
Junto a Jordhy Thompson en Moscú. (Foto: camilaignnaci/Instagram)

Junto a Jordhy Thompson en Moscú. (Foto: camilaignnaci/Instagram)

El anuncio sorprendió especialmente por el historial judicial que marcó la relación de ambos. La pareja había quedado expuesta públicamente luego de que se difundieran registros donde el futbolista aparecía agrediendo físicamente a Sepúlveda, un episodio que derivó en medidas cautelares por parte de la Justicia chilena y en la separación temporal del jugador del plantel de Colo-Colo.

Meses después, en noviembre de 2023, Thompson fue detenido acusado de intentar asfixiar a su pareja. La Fiscalía de Chile lo imputó por femicidio frustrado y desacato, debido al incumplimiento de la prohibición de acercamiento que pesaba sobre él.

El futbolista permaneció diez días detenido en la cárcel Santiago 1 hasta que la Justicia reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición absoluta de contacto con la víctima.

Sepúlveda
El futbolista tiene 21 años y juega en Rusia. (Foto: jordhyth_42/Instagram)

El futbolista tiene 21 años y juega en Rusia. (Foto: jordhyth_42/Instagram)

De la causa judicial a su carrera en Rusia

Sin embargo, mientras avanzaba la causa judicial, el club ruso FC Orenburg presentó una oferta para contratar al delantero. Tras el pago de una millonaria fianza, la Justicia autorizó la suspensión temporal del arraigo nacional y Thompson pudo viajar a Rusia para continuar su carrera profesional.

Desde comienzos de 2024, el futbolista reside en ese país europeo. Tiempo después, Camila Sepúlveda también se instaló allí de manera definitiva y la relación continuó lejos de Chile.

Ahora, el anuncio de casamiento volvió a abrir el debate en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron el caso judicial que protagonizaron años atrás y cuestionaron la reconciliación de la pareja.

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