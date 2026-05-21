Del escándalo por violencia de género al compromiso: el inesperado anuncio de un jugador tras haber sido denunciado por su pareja

El anuncio sorprendió especialmente por el historial judicial que marcó la relación de ambos. La pareja había quedado expuesta públicamente luego de que se difundieran registros donde el futbolista aparecía agrediendo físicamente a Sepúlveda, un episodio que derivó en medidas cautelares por parte de la Justicia chilena y en la separación temporal del jugador del plantel de Colo-Colo.

Meses después, en noviembre de 2023, Thompson fue detenido acusado de intentar asfixiar a su pareja. La Fiscalía de Chile lo imputó por femicidio frustrado y desacato, debido al incumplimiento de la prohibición de acercamiento que pesaba sobre él.

El futbolista permaneció diez días detenido en la cárcel Santiago 1 hasta que la Justicia reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición absoluta de contacto con la víctima.

Sepúlveda El futbolista tiene 21 años y juega en Rusia. (Foto: jordhyth_42/Instagram)

De la causa judicial a su carrera en Rusia

Sin embargo, mientras avanzaba la causa judicial, el club ruso FC Orenburg presentó una oferta para contratar al delantero. Tras el pago de una millonaria fianza, la Justicia autorizó la suspensión temporal del arraigo nacional y Thompson pudo viajar a Rusia para continuar su carrera profesional.

Desde comienzos de 2024, el futbolista reside en ese país europeo. Tiempo después, Camila Sepúlveda también se instaló allí de manera definitiva y la relación continuó lejos de Chile.

Ahora, el anuncio de casamiento volvió a abrir el debate en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron el caso judicial que protagonizaron años atrás y cuestionaron la reconciliación de la pareja.