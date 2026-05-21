Nenu López blanqueó su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano: "La voy a..."

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Cómo se presentó Nenu López en Gran Hermano

En la previa a su ingreso Nenu López se presentó ante Santiago del Moro y el público de manera enérgica: “Vengo a demostrar acá que las rubias no somos todas huecas. Soy fanática de Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente ”.

Y apuntó directamente contra los jugadores originales: “Si están plantas, yo vengo a podarlos a todos". " A veces hablo sin pensar y tengo que pensar en lo que digo; soy muy transparente”, se describió.

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Minutos después, López se mostró radiante, eufórica y con una clara actitud de disfrute por la oportunidad de sumarse al juego.