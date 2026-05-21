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Nenu López blanqueó su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano: "La voy a..."

Nenu López ingresó a la casa de Gran Hermano y rápidamente dejó al descubierto un conflicto del pasado con Luana, quien ya había llamado la atención por su extraña reacción apenas la vio cruzar la puerta del reality.

21 may 2026, 19:37
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Nenu López blanqueó su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano: La voy a...
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Nenu López blanqueó su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano: "La voy a..."

El ingreso de Nenu López a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un verdadero revuelo dentro de la casa. La bailarina y expareja de Martín Salwe sorprendió especialmente a Luana, quien reaccionó desde el SUM como si entre ambas existiera una historia pendiente o algún conflicto del pasado.

No, Nenu, boludo. ¿Me estás jodiendo? Era la novia de Martín Salwe. La conozco, estuvo en el Bailando”, expresó la participante a sus compañeros.

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Horas después, Nenu pasó por el streaming oficial del reality y sorprendió al revelar cuál es su verdadera estrategia dentro del juego tras el fuerte enfrentamiento que parece tener con Luana. Lejos de mostrarse conciliadora, la artista dejó entrever que su acercamiento reciente tendría una intención puramente táctica.

"Ya empezó el juego chicos. Luana se cree que yo ahora confio en ella porque claramente la disculpe por las cosas que hizo conmigo, pero en realidad no la disculpé y la voy a usar para que me tire toda la información", lanzó sin filtros ante las cámaras.

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Cómo se presentó Nenu López en Gran Hermano

En la previa a su ingreso Nenu López se presentó ante Santiago del Moro y el público de manera enérgica: “Vengo a demostrar acá que las rubias no somos todas huecas. Soy fanática de Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente ”.

Y apuntó directamente contra los jugadores originales: “Si están plantas, yo vengo a podarlos a todos". " A veces hablo sin pensar y tengo que pensar en lo que digo; soy muy transparente”, se describió.

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Minutos después, López se mostró radiante, eufórica y con una clara actitud de disfrute por la oportunidad de sumarse al juego.

     

 

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