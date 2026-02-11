Pullaro anunció aumentos para las fuerzas de seguridad: "Ningún policía va a percibir un sueldo menor a $1.350.000"

También, el gobernador detalló que se sumarán más frecuencias de colectivos para garantizar el desplazamiento de los agentes de seguridad y que se implementará también "el boleto santafesino que es similar a lo que es el boleto estudiantil de la provincia de Santa Fe".

"En segundo termino, se atendió lo que se pedía: un Gabinete psicológico", detalló el gobernador y precisó que "hay 570 hombres y mujeres que están siendo atendidos por este gabinete, pero se le dijo que no hay inconveniente para aumentar la cantidad de personal para atender las dificultades que puede tener el personal policial y del servicio penitenciario".

Además, agregó que el Gobierno provincial también respondió al pedido de aumentar el monto de la tarjeta alimentaria, que percibe la Policía de $84 mil pasó a $168 mil.

Noticia en desarrollo...