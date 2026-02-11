En vivo Radio La Red
TRAS EL CONFLICTO POLICIAL

Pullaro anunció aumentos para las fuerzas de seguridad: "Ningún policía va a percibir un sueldo menor a $1.350.000"

En medio del conflicto por el reclamo salarial de la Policía de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe reconoció el planteo de las fuerzas de seguridad y agradeció su trabajo en los últimos dos años, al asegurar que permitió reducir los indicadores delictivos en Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó esta tarde que el reclamo salarial que mantiene el personal de la Policía de esa provincia es "justo y genuino" y agradeció a las fuerzas de seguridad el trabajo hecho durante su gestión "para reducir y derrumbar todos los indicadores de seguridad" en Rosario.

"Partimos de lo que entendimos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad y seguimos diciendo que estamos profundamente agradecidos al trabajo que se ha hecho en los últimos dos años y casi dos meses en la provincia de Santa Fe para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia de seguridad que padecían y vivían a diario los rosarinos", afirmó el gobernador en conferencia de prensa.

Además, anunció un aumento para el personal de seguridad: "Ningún policía de la provincia invencible de Santa Fe, va a percibir menos que un sueldo inferior a $1.350.000".

"Es claro que no solo los empleados públicos en nuestro país la están pasando mal, sino muchos argentinos que tienen trabajos privados, y en el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico, hicimos los esfuerzos que pudimos hacer para estar por encima de la inflación", contextualizó el gobernador.

También, el gobernador detalló que se sumarán más frecuencias de colectivos para garantizar el desplazamiento de los agentes de seguridad y que se implementará también "el boleto santafesino que es similar a lo que es el boleto estudiantil de la provincia de Santa Fe".

"En segundo termino, se atendió lo que se pedía: un Gabinete psicológico", detalló el gobernador y precisó que "hay 570 hombres y mujeres que están siendo atendidos por este gabinete, pero se le dijo que no hay inconveniente para aumentar la cantidad de personal para atender las dificultades que puede tener el personal policial y del servicio penitenciario".

Además, agregó que el Gobierno provincial también respondió al pedido de aumentar el monto de la tarjeta alimentaria, que percibe la Policía de $84 mil pasó a $168 mil.

Noticia en desarrollo...

