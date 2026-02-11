La emotiva historia del bebé que Soledad Pastorutti sostuvo en brazos durante su show en Cosquín

Cómo fue el emotivo reencuentro de Soledad Pastorutti en su ciudad natal con alguien que marcó su infancia

La Sole volvió a su pueblo natal, Arequito, en Santa Fe, el lugar donde comenzó su historia personal y artística. En ese regreso, vivió un encuentro muy especial: se reencontró con Mauro, su primer amor.

La visita fue significativa tanto para ella como para los vecinos. No solo recorrió los rincones de su infancia, también compartió un momento íntimo con Mauro, a quien la cantante considera una figura clave en su vida antes de que la fama cambiara su rumbo.

Durante la grabación de Camino a Casa (Telefe), conducido por Cristina Pérez, la artista y su exnovio recordaron juntos aquellos años de adolescencia. “Podríamos decir que sí tuvimos un primer flechazo, fuimos lo que primero nos marcó en la adolescencia”, expresó él, mientras las primas de Soledad se sumaban a la charla.

Entre risas y recuerdos, Pastorutti evocó: “Me hicieron acordar que mí me decían Speedy González, él era muy buen corredor, el más rápido de los varones”, y Mauro completó: “Ella era la que más rápido corría de las chicas”.

Al despedirse, Mauro sorprendió con una confesión: aún conserva las cartas que recibía de la cantante durante su romance juvenil. “No encontré las cartitas, sino las traía”, dijo con nostalgia.

“Tengo las cartitas, las voy a cotizar, nos mandábamos cartas a los 10, 11 años”, agregó él, mientras Soledad cerraba entre risas: “Yo no soy tran prolija, mi mamá seguró guardó, si yo escribía, le escribía a él”.

El regreso de la Sole a Arequito no solo fue un viaje a sus raíces, sino también una oportunidad para revivir la inocencia de su primer amor y mostrar una faceta íntima y entrañable de su historia.