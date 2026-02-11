La emotiva historia del bebé que Soledad Pastorutti sostuvo en brazos durante su show en Cosquín

En Mediodía Noticias (El Trece) compartieron un video que conmovió a todos: un bebé en brazos de Soledad Pastorutti sobre el escenario del Festival de Cosquín, mientras la cantante interpretaba Brindis frente a miles de personas.
Soledad Pastorutti conmovió en Cosquín al cantar con un bebé en brazos. El video, que se volvió viral, fue uno de los momentos más comentados.
Luego de mostrar las tiernas imágenes, el noticiero entrevistó a Belén, la mamá de Bruno, el pequeño protagonista del video. Ella relató con emoción cómo vivió ese instante irrepetible: “La verdad que fue maravilloso. Como dijo ella, fue un momento épico. Porque el amor que ella le transmitió como mamá, que lo acobijó con tanto amor, fue mágico. La verdad que me lloré todo porque fue un momento que nunca me voy a olvidar. El día de mañana se lo voy a mostrar a él, que estuvo en el regazo de Soledad, que es un artista increíble, con una humildad que nos conmueve”.
Belén también contó cómo se dio el encuentro con la cantante: “Ella, cuando empieza a cantar, lo ve que está abajo de un piloto, pero ella se le acerca y le hace una sonrisa y le canta desde el escenario un pedacito de uno de los temas. Después sigue el show. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella se sienta, agarré y dije ‘yo quiero la foto con Bruno, aunque sea de cerca, no importa’. Lo senté y ella lo agarró. Cuando lo agarró, dije, ‘no, no puedo’. Cuando se quedó tan quieto, la verdad es que dije, ‘no, no puede ser este momento tan increíble’”.
La Sole volvió a su pueblo natal, Arequito, en Santa Fe, el lugar donde comenzó su historia personal y artística. En ese regreso, vivió un encuentro muy especial: se reencontró con Mauro, su primer amor.
La visita fue significativa tanto para ella como para los vecinos. No solo recorrió los rincones de su infancia, también compartió un momento íntimo con Mauro, a quien la cantante considera una figura clave en su vida antes de que la fama cambiara su rumbo.
Durante la grabación de Camino a Casa (Telefe), conducido por Cristina Pérez, la artista y su exnovio recordaron juntos aquellos años de adolescencia. “Podríamos decir que sí tuvimos un primer flechazo, fuimos lo que primero nos marcó en la adolescencia”, expresó él, mientras las primas de Soledad se sumaban a la charla.
Entre risas y recuerdos, Pastorutti evocó: “Me hicieron acordar que mí me decían Speedy González, él era muy buen corredor, el más rápido de los varones”, y Mauro completó: “Ella era la que más rápido corría de las chicas”.
Al despedirse, Mauro sorprendió con una confesión: aún conserva las cartas que recibía de la cantante durante su romance juvenil. “No encontré las cartitas, sino las traía”, dijo con nostalgia.
“Tengo las cartitas, las voy a cotizar, nos mandábamos cartas a los 10, 11 años”, agregó él, mientras Soledad cerraba entre risas: “Yo no soy tran prolija, mi mamá seguró guardó, si yo escribía, le escribía a él”.
El regreso de la Sole a Arequito no solo fue un viaje a sus raíces, sino también una oportunidad para revivir la inocencia de su primer amor y mostrar una faceta íntima y entrañable de su historia.