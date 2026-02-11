Sigue la protesta de la Policía en Santa Fe: se realizó una reunión clave entre el Gobierno y los efectivos

La protesta de policías y familiares frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, continúa este miércoles en la sede local de Gobernación, en medio de un clima de tensión y negociaciones abiertas con las autoridades provinciales.
El Gobierno provincial presentó una propuesta a los manifestantes mientras se mantiene el reclamo por mejoras salariales y laborales. La muerte de un suboficial fue el detonante del conflicto.
Sigue la protesta de la Policía en Rosario: se realizó una reunión clave entre el Gobierno y los efectivos
En paralelo, el Gobierno de Santa Fe mantuvo reuniones con representantes de los manifestantes, pero hasta el momento no se difundieron los detalles del ofrecimiento. Se espera que en las próximas horas haya una respuesta formal de los manifestantes, ya sea de aceptación o rechazo.
Tras la reunión con el Gobierno de Santa Fe, uno de los jefes de la policía aclaró que no habrá más disponibilidades y les pidió a los efectivos que terminen con la medida de fuerza.
Por su parte, la Fiscalía Regional 2 inició una investigación penal preparatoria ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad sobre al menos 20 agentes policiales que fueron desplazados por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, luego de la protesta que iniciaron este martes frente a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200 en disconformidad con las mejoras laborales anunciadas por la Provincia la semana pasada.
Mediante un comunicado, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que se recibieron por parte del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad diversas actuaciones sobre 20 agentes policiales a partir de los hechos sucedidos en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
Quienes participan de la protesta sostienen que el conflicto no se limita a una cuestión salarial. Entre los principales puntos del reclamo figuran las extensas jornadas laborales, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar los ingresos.
El episodio que terminó de desatar la movilización fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”. El agente atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Falleció dos días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
La tensión aumentó el lunes por la noche, cuando familiares de policías y efectivos retirados que se encontraban en el lugar recibieron la orden de despejar el ingreso a la Jefatura. Hubo empujones y forcejeos, aunque la situación no pasó a mayores. La concentración continuó durante todo el martes sobre la Avenida Ovidio Lagos, donde el tránsito permaneció interrumpido.
La manifestación se da en un contexto en el que Gobierno de Santa Fe dispuso pasar a disponibilidad a 20 agentes provinciales por una protesta en la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.
Los efectivos policiales se encuentran acusados de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Debido a las protestas, la Seguridad de la provincia se ve reducida por la participación de las fuerzas de seguridad en las protestas.