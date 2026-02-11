Sigue la protesta de la Policía en Santa Fe: se realizó una reunión clave entre el Gobierno y los efectivos

Mediante un comunicado, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que se recibieron por parte del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad diversas actuaciones sobre 20 agentes policiales a partir de los hechos sucedidos en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.

El trasfondo del reclamo

Quienes participan de la protesta sostienen que el conflicto no se limita a una cuestión salarial. Entre los principales puntos del reclamo figuran las extensas jornadas laborales, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar los ingresos.

El episodio que terminó de desatar la movilización fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”. El agente atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Falleció dos días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

La tensión aumentó el lunes por la noche, cuando familiares de policías y efectivos retirados que se encontraban en el lugar recibieron la orden de despejar el ingreso a la Jefatura. Hubo empujones y forcejeos, aunque la situación no pasó a mayores. La concentración continuó durante todo el martes sobre la Avenida Ovidio Lagos, donde el tránsito permaneció interrumpido.

La decisión de apartar a 20 efectivos policiales

La manifestación se da en un contexto en el que Gobierno de Santa Fe dispuso pasar a disponibilidad a 20 agentes provinciales por una protesta en la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.

Los efectivos policiales se encuentran acusados de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Debido a las protestas, la Seguridad de la provincia se ve reducida por la participación de las fuerzas de seguridad en las protestas.