Cruce en redes tras la chicana de Adorni a Recalde por una pregunta sobre la reforma laboral

La diputada Sabrina Ajmechet del PRO también intervino en la polémica y apuntó contra Recalde: "No sé de qué se trata pero estoy en contra. Eso es lo que viene haciendo el kirchnerismo, con leyes que la gente pide hace muchísimo tiempo. Por favor, no los molestemos mientras se siguen equivocando".

Qué dijo Mariano Recalde

"Perdón por la interrupción pero es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido que le quiero preguntar si efectivamente el proyecto de ley dice, porque no lo leí ¿En caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL? Hoy no lo dice la ley, si lo van a poner que lo pongan expresamente", fue la intervención completa del legislador.

"Porque el único que es el titular de la cuenta es el empleador, que puede cerrarla o puede quebrar. Y el trabajador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL", reclamó sobre el fondo que crea la ley para que los trabajadores cobren en caso de despido.

En respuesta el legislador de San Juan por La Libertad Avanza, Bruno Olivero Lucero, brindó la respuesta al legislador: "Claramente hoy los trabajadores no tienen un privilegio con respecto al pago en caso de quiebra, con el FAL el juez puede considerar que se utilice para el pago que es por el origen que creó. Se deja abierto a que el juez ponga como privilegio a que los trabajadores cobren primero por ese fondo.