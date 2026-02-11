Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: maniataron a las cuidadoras y una fue ahorcada

Efectivos policiales trabajaron en el lugar realizando pericias y tomando testimonios, aunque hasta el momento no se difundieron partes oficiales. Afortunadamente, tanto la madre de Lapegüe como las cuidadoras estarían fuera de peligro, aunque profundamente afectadas por el brutal episodio.

El hecho generó una fuerte conmoción, especialmente por el delicado estado de salud de Elba. En otras oportunidades, el propio periodista, figura de América TV y A24, había contado cómo la música se convirtió en una forma de conexión con su mamá cuando las palabras ya no alcanzaban. "Tiene Alzheimer hace años. No me reconoce, pero cuando le toco el piano, me mira y sonríe", contó en aquel momento.

Un episodio indignante que vuelve a poner en foco la inseguridad en Lomas de Zamora y que golpea de lleno a una familia muy querida del ambiente televisivo argentino.

En 2019, Elba, la madre de Sergio Lapegüe sufrió otro violento asalto: qué pasó

La familia de Sergio Lapegüe atravesó, en 2009, uno de los episodios más duros de inseguridad, cuando la madre del periodista fue víctima de un brutal asalto en su propia casa, en Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió en horas del mediodía del 24 de diciembre, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la mujer, de 75 años, se encontraba sola. Apenas entraron, la redujeron, la ataron de manos, la amordazaron y comenzaron a golpearla con las culatas de sus armas en la cabeza.

Durante el ataque, los asaltantes le exigían dinero y le hacían una pregunta que dejaba en claro que sabían perfectamente a quién pertenecía la casa: “¿Dónde está tu hijo el periodista?”

Aunque la mujer les explicó que Sergio no vivía allí, la violencia continuó. Luego de golpearla, la encerraron en el baño y revolvieron toda la vivienda en busca de objetos de valor.

En ese momento, el padre del conductor, Roberto, había salido al supermercado. Los delincuentes permanecieron dentro de la casa cerca de 45 minutos y se llevaron los ahorros que la familia guardaba en una caja de zapatos, además de joyas.

La mujer logró liberarse como pudo y pedir ayuda a una vecina, quien dio aviso inmediato a la policía. Los asaltantes escaparon cuando sonó el teléfono del domicilio.

Efectivos de la comisaría local investigaron el hecho y llamaron la atención sobre la ausencia de signos de entrada forzada, ya que no se encontraron puertas ni cerraduras violentadas.

Tras el ataque, fuentes cercanas a la familia revelaron que la mujer quedó en estado de shock por los golpes recibidos.

Este violento episodio se sumó a otros hechos de inseguridad que ya había sufrido la familia Lapegüe, marcando una seguidilla de situaciones traumáticas a lo largo de los años.