En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
CONGRESO

La ministra Monteoliva defendió el accionar de la policía: "Los violentos van a pagar"

Tras los violentos incidentes durante la manifestación en reclamo a la Reforma Laboral, la ministra de Seguridad aseguró que ya se resguardan pruebas para identificar a los agresores, confirmó dos detenidos y cuatro efectivos heridos, y advirtió que el Gobierno no permitirá hechos de violencia en protestas públicas.

La ministra Monteoliva defendió el accionar de la policía: Los violentos van a pagar

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respaldó este martes el accionar de las fuerzas federales tras los incidentes registrados durante una manifestación y aseguró que los responsables “van a ser identificados” y enfrentarán “todo el peso de la ley”.

Leé también Pullaro sobre el conflicto en Santa Fe: "Ningún policía va a percibir un sueldo menor a $1.350.000"
pullaro sobre el conflicto en santa fe: ningun policia va a percibir un sueldo menor a $1.350.000

Según indicó la funcionaria, desde el Ministerio ya se encuentran resguardando las imágenes de los hechos y se solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados”, afirmó.

Monteoliva sostuvo que los disturbios fueron protagonizados por “decenas de integrantes de grupos de izquierda” que, según su versión, actuaron de manera organizada y con violencia premeditada. “Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Actuaron con armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos”, denunció.

En ese sentido, fue categórica: “Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

La ministra remarcó que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero advirtió que no se tolerarán hechos de violencia. “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir”, subrayó.

De acuerdo al parte oficial, hay dos personas detenidas por agredir a efectivos y cuatro uniformados heridos: tres integrantes de la Gendarmería Nacional y uno de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, Monteoliva reiteró que el Ejecutivo mantendrá una postura firme frente a este tipo de episodios. “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Seguridad y orden”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2021666043119169703?s=20&partner=&hide_thread=false
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Dos periodistas de A24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el Congreso
Tras el debate por la reforma laboral, ahora el Gobierno busca la media sanción a la baja de imputabilidad a los 14 años
Marcha de la CGT en el Congreso: bombas molotov, gas pimienta y violentos incidentes

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar