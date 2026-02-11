La ministra Monteoliva defendió el accionar de la policía: "Los violentos van a pagar"

La ministra remarcó que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero advirtió que no se tolerarán hechos de violencia. “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir”, subrayó.

De acuerdo al parte oficial, hay dos personas detenidas por agredir a efectivos y cuatro uniformados heridos: tres integrantes de la Gendarmería Nacional y uno de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, Monteoliva reiteró que el Ejecutivo mantendrá una postura firme frente a este tipo de episodios. “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Seguridad y orden”, concluyó.