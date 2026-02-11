Any Ventura anticipó su nueva etapa con BTV: "Beto, de a poco, me hizo hacer el ridículo"

El próximo miércoles, a las 22, llega a la pantalla de América TV BTV, un ciclo que marcará el inicio de una nueva etapa para Beto Casella junto a su histórica compañera, Any Ventura.
En diálogo con Primicias Ya, Any Ventura adelantó cómo será BTV, recordó su paso por Bendita y habló de su amistad con Beto Casella.
En diálogo con Primicias Ya, Ventura recordó con cariño su paso por Bendita. Contó que se lleva “un divino recuerdo” de esos 14 años, donde el programa se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. “Nos veía desde Sandro, Charly García hasta, no sé, Los Pericos. Cada una y cada uno de los televidentes nos devolvían algo, teníamos un público muy interesante. A mí por la calle me decían: 'Aguante Bendita'. Ya no tenía nombre, no era más Any Ventura. Me llevo una relación preciosa con toda la gente del canal y una hermosa experiencia de 14 años. La verdad, ¿qué más puedo pedir?”, expresó.
Sobre lo que se viene con BTV, adelantó que el nuevo ciclo tendrá un perfil distinto: “Beto al irse se propuso hacer un cambio. Hacer algunas cosas que quizás tenía en la cabeza y no tenía la oportunidad de aplicarlas. A mí me parece que a Beto, que es un periodista de raza, le gusta el informe mezclado con noticias del cotidiano, como si fuera un informativo con un poco de humor”.
Ventura explicó que el programa tendrá “una vuelta de tuerca un poco más periodística” y que será “más picante por el horario”. Además, destacó que habrá más espacio para el debate en el piso, no solo para los informes.
La periodista también habló de su vínculo con Casella, con quien comparte más de tres décadas de amistad. Explicó que esa confianza le permite ocupar un lugar único dentro del programa, donde puede interpelarlo sin filtro: “Soy un testigo para Beto. Si Beto está saraseando él me permite que le diga al aire: 'Beto, ¿de dónde sacaste eso?'. Punto. Me parece que esa es la Any que él busca”.
Al recordar momentos de Bendita, Ventura confesó que el conductor la llevó a lugares inesperados: “Beto, de a poco, me hizo hacer el ridículo. Yo no estaba acostumbrada a cantar y desafinar. No estaba acostumbrada a hacer un unipersonal ni a decir las estupideces que decía. Lo que hizo Beto conmigo fue sacarme la vergüenza”.
“Si hago el ridículo creo que me garpa, que me es a favor”, reconoció la panelista, convencida de que esa exposición terminó siendo un aprendizaje clave en su carrera. Con el correr de los años entendió que en televisión el "error" o la improvisación podían jugar a favor y convertirse en parte de su estilo frente a cámara.
Esa misma lógica de animarse a más será también parte de BTV, que además contará con un panel rotativo pensado para ofrecer miradas distintas. Además de Ventura, el equipo estará integrado por Alejandra Maglietti, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.