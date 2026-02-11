Any Ventura anticipó su nueva etapa con BTV: "Beto, de a poco, me hizo hacer el ridículo"

Embed

La periodista también habló de su vínculo con Casella, con quien comparte más de tres décadas de amistad. Explicó que esa confianza le permite ocupar un lugar único dentro del programa, donde puede interpelarlo sin filtro: “Soy un testigo para Beto. Si Beto está saraseando él me permite que le diga al aire: 'Beto, ¿de dónde sacaste eso?'. Punto. Me parece que esa es la Any que él busca”.

Al recordar momentos de Bendita, Ventura confesó que el conductor la llevó a lugares inesperados: “Beto, de a poco, me hizo hacer el ridículo. Yo no estaba acostumbrada a cantar y desafinar. No estaba acostumbrada a hacer un unipersonal ni a decir las estupideces que decía. Lo que hizo Beto conmigo fue sacarme la vergüenza”.

“Si hago el ridículo creo que me garpa, que me es a favor”, reconoció la panelista, convencida de que esa exposición terminó siendo un aprendizaje clave en su carrera. Con el correr de los años entendió que en televisión el "error" o la improvisación podían jugar a favor y convertirse en parte de su estilo frente a cámara.

Esa misma lógica de animarse a más será también parte de BTV, que además contará con un panel rotativo pensado para ofrecer miradas distintas. Además de Ventura, el equipo estará integrado por Alejandra Maglietti, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.