Política
CGT
Movilización
DEBATE REFORMA LABORAL

El cosecretario de la CGT sobre la movilización al Congreso: "Es una marcha que se ha desvirtuado"

El cosecretario Jorge Sola negó un acuerdo de la central obrera con el Gobierno y cuestionó el proyecto por su “sesgo ideológico antisindical”.

Reforma laboral: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo por la marcha al Congreso

El dirigente sindical se refirió a los incidentes que se registraron en la convocatoria que realizó la CGT en el Congreso en rechazo de la reforma laboral. "Recibimos algunos de los compañeros con consecuencias de los gases y demás. Es una marcha que se ha desvirtuado", lamentó y aclaró que "desde la CGT, lo que convocamos es reclamar genuina y constitucionalmente y en paz social, en lo que no estamos de acuerdo".

"Esto ha sido armado y llevado adelante y corre el eje, en términos políticos, les es útil a lo que dicen enfrentar", reprochó Sola sobre la violencia en la movilización.

Sola negó que haya habido un acuerdo de la central obrera con el Gobierno para mantener los aportes a los sindicatos. "Si tuviéramos un acuerdo esta ley no estaría tratada", planteó en contraposición y criticó que "esta ley no persigue el objetivo que dice llevar adelante, que es la modernización".

Entre los aspectos que cuestionó de la reforma laboral, apuntó contra "debilitamiento de las representaciones colectivas gremiales" y "una transferencia de recursos del sector de los trabajadores hacia el sector de los empleadores". Por eso, manifestó: "Para nosotros se mantiene el rechazo absoluto". Además, reclamó que no haber sido convocado "en el armado" de la ley, que "hubiera sido lo más adecuado".

Sola enumeró los "derechos conculcados" por la reforma laboral como el "derecho de huelga, derecho asamblea, derecho de militancia gremial, de indemnización, de banco de horas, de vacaciones". "Todo eso no era necesario que se hiciera para generar nuevos puestos de trabajo", lamentó y consideró que la iniciativa "tiene un fuerte sesgo ideológico antisindical que queda en claro en la destrucción de las instituciones gremiales que pretenden hacer".

