El cosecretario de la CGT sobre la movilización al Congreso: "Es una marcha que se ha desvirtuado"

Entre los aspectos que cuestionó de la reforma laboral, apuntó contra "debilitamiento de las representaciones colectivas gremiales" y "una transferencia de recursos del sector de los trabajadores hacia el sector de los empleadores". Por eso, manifestó: "Para nosotros se mantiene el rechazo absoluto". Además, reclamó que no haber sido convocado "en el armado" de la ley, que "hubiera sido lo más adecuado".

Sola enumeró los "derechos conculcados" por la reforma laboral como el "derecho de huelga, derecho asamblea, derecho de militancia gremial, de indemnización, de banco de horas, de vacaciones". "Todo eso no era necesario que se hiciera para generar nuevos puestos de trabajo", lamentó y consideró que la iniciativa "tiene un fuerte sesgo ideológico antisindical que queda en claro en la destrucción de las instituciones gremiales que pretenden hacer".