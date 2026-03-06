¿Qué dice el proyecto de La Libertad Avanza que pone en jaque la recaudación de intendentes bonarenses?

Otro ejemplo es la tasa por "el movimiento de ganado" que cobran en el municipio de Carlos Tejedor. En LLA señalan que ese impuesto local "en el 2025 terminó con una recaudación de aproximadamente $ 600 millones", mientras que "el costo operativo administrativo de la oficina no llega al 10 % de lo recaudado".

"El excedente es de libre disponibilidad y obviamente se malversa en las campañas políticas, en demagogia y populismo", denunciaron desde el partido que lidera Karina Milei a nivel nacional y Sebastián Pareja en territorio bonaerense.

En Cañuelas, impulsarán eliminar "la Tasa por desinfectar remises, micros, taxis y combis" cuando "en la realidad el Municipio no presta ese servicio, no cuenta con estructura operativa ni siquiera con el material de desinfección necesario para hacerlo".

"Se está cobrando una tasa sin contraprestación efectiva, desnaturalizando su esencia jurídica", denunciaron.

Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios, y apuntan a que eso sucede "mayoritariamente en municipios gobernados por el kirchnerismo" donde mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, señalaron desde el espacio.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos exigiendo que el bonaerense deje de pagar por la ineficiencia de los gobiernos locales y del Gobierno provincial”, señaló Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA.