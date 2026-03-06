¿Qué dice el proyecto de La Libertad Avanza que pone en jaque la recaudación de intendentes bonarenses?

En línea con la bajada de línea del Gobierno nacional y del ministro de Economía, Luis Caputo, desde el partido que lidera Karina Milei impulsan un proyecto para bajar las tasas municipales que cobran intendentes en la provincia de Buenos Aires.
En línea con la bajada de línea del Gobierno nacional y del ministro de Economía, Luis Caputo, desde el partido que lidera Karina Milei impulsan un proyecto para bajar las tasas municipales que cobran intendentes en la provincia de Buenos Aires.
Con el título: "La Libertad Avanza, las tasas retroceden", el proyecto busca presionar a los intendentes a eliminar 138 cargas impositivas y bajar otras 120 en este año, como parte de una campaña que empezará por 116 distritos bonaerenses donde el partido libertario tiene representantes en los Concejos Deliberantes.
Según el proyecto, al que tuvo acceso A24.com, los proyectos buscan bajar, reducir y eliminar impuestos municipales, como parte de una campaña nacional que el Gobierno impulsará para presionar a provincias y municipios que también hagan el ajuste fiscal y reduzcan los gastos del estado, tal como reclamó Javier Milei en sus diversos discursos ante el Congreso nacional y en el denominado " Pacto de Mayo" que firmó con 18 gobernadores.
En el proyecto mencionan como "ejemplos de tasas insólitas" en la Provincia de Buenos Aires la "Tasa COVID" que cobra el municipio de Morón, desde la pandemia "bajo la excusa de una emergencia sanitaria” declarada por la Organización Mundial de la Salud, pero en el partido libertario denuncian que a pesar del fin de la pandemia "hoy la siguen cobrando".
Otro ejemplo es la tasa por "el movimiento de ganado" que cobran en el municipio de Carlos Tejedor. En LLA señalan que ese impuesto local "en el 2025 terminó con una recaudación de aproximadamente $ 600 millones", mientras que "el costo operativo administrativo de la oficina no llega al 10 % de lo recaudado".
"El excedente es de libre disponibilidad y obviamente se malversa en las campañas políticas, en demagogia y populismo", denunciaron desde el partido que lidera Karina Milei a nivel nacional y Sebastián Pareja en territorio bonaerense.
En Cañuelas, impulsarán eliminar "la Tasa por desinfectar remises, micros, taxis y combis" cuando "en la realidad el Municipio no presta ese servicio, no cuenta con estructura operativa ni siquiera con el material de desinfección necesario para hacerlo".
"Se está cobrando una tasa sin contraprestación efectiva, desnaturalizando su esencia jurídica", denunciaron.
Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios, y apuntan a que eso sucede "mayoritariamente en municipios gobernados por el kirchnerismo" donde mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local.
“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, señalaron desde el espacio.
“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos exigiendo que el bonaerense deje de pagar por la ineficiencia de los gobiernos locales y del Gobierno provincial”, señaló Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA.