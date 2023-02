Qué hay detrás de los misteriosos afiches de Alberto 2023: movilizaciones e intrigas en el oficialismo antes del 1M

Además, Somos Barrio de Pie, de Daniel Menéndez, definirá este martes en medio de diferencias si concurrirá a vivar a Alberto Fernández mientras pronuncie su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, señalaron altas fuentes de esa agrupación a A24.com.

Según anticiparon fuentes oficiales, el Presidente hará una fuerte defensa de su gestión al lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que no hace más que criticar al primer mandatario porque quiere bloquear su reelección este año. El Presidente quiere avanzar en ese proyecto, pero no lo definió. La pregunta que flota en el oficialismo es qué gestos hará Cristina Kirchner durante las afirmaciones del Presidente.

Unos quieren movilizar, otros no y la marcha sería "light"

Lo cierto es que la agrupación A23, de fuerte llegada a la Casa Rosada, difundió los afiches con los cuales empapelarán el Congreso para ese día con la consigna Alberto 2023. Por las posturas que expresaron distintos actores, habrá una movilización en favor del Presidente, pero no será masiva ni mucho menos. “Será una movilización light como para que haya un acto de presencia”, señalaron fuentes albertistas.

Por ahora, no convencieron a los intendentes del conurbano bonaerense del PJ de que movilicen en favor del Presidente, que cada vez despierta menos entusiasmo en el peronismo. Por su parte, el kirchnerismo ya advirtió que no movilizará a nadie al Congreso y lanzó su “operativo clamor” en favor de la postulación de la vicepresidenta, que ya dijo que no quiere ser candidata en ninguna boleta durante este año de elecciones.

Cristina Kirchner tendrá otro día su propia marcha. Iba a ser el 24 de marzo, pero tuvo que cambiarse al 11 de ese mes porque las organizaciones de derechos humanos pidieron no mezclar el acto político con la conmemoración del Día de la Memoria.

Wado de Pedro y Larroque, otra vez desafiaron al Presidente

Como parte del operativo, ayer el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Andrés Larroque, señalaron que la gente pide que Cristina Kirchner se presente para presidenta. Son maneras de instalar el nombre de la vicepresidenta para estar presente y de desafiar a Alberto Fernández.

El Presidente buscó anticiparse con su propio “operativo clamor” este miércoles 1° de marzo. Es así como comenzó a rodar la versión de una gran movilización a la Plaza de los Dos Congresos, que con el correr de las horas se deshilachó.

El dirigente Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dijo que no iban a movilizar. "No movilizamos porque es un escenario que intenta convalidar una candidatura de Alberto y eso hoy divide al Frente de Todos, nosotros queremos que haya unidad y vamos a trabajar para que por intermedio de las PASO o por consenso podamos construir una propuesta competitiva", dijo.

Gildo Onorato dijo que no y el "Chino" Navarro que sí

Gildo Onorato está vinculado al Movimiento Evita, que está dentro de la UTEP. En cambio, en la Casa Rosada los funcionarios aseguraron que le escucharon decir a Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, que el Evita “va a movilizar” este miércoles a la Plaza.

Marchas divididas por el Día del Trabajador y sin la CGT

Onorato asegura que en el Movimiento no quieren desplazarse hacia el Congreso y que son ideas del Gobierno. “Yo participo de las reuniones del Movimiento Evita, el Chino es parte del Gobierno”, le dijo Onorato a los suyos.

De todos modos, hay diferentes posturas. Quien no se pronunció fue Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, que está más cerca de Onorato y que dirige el nuevo Partido de los Comunes para negociar cargos en las listas de las elecciones de octubre.

Daniel Menéndez tomará una decisión este martes

En cambio, en Somos Barrios de Pie, no hay una decisión tomada. Daniel Menéndez, su líder y también funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, subsecretario de Políticas de Integración y Formación, dijo este lunes que no está definido. “No lo tenemos resuelto aún. Mañana se decide (por hoy), estamos viendo por el debate interno y no quedar en una movida que no co1mpartimos, no promovemos la reelección del Presidente”, dijo Menéndez a A24.com.

En medio de este conflicto interno del albertismo puro, que no se pone de acuerdo con la postulación a la reelección del líder, aparecieron los afiches que rezan “Alberto 2023” y que serán pegados, según trascendió, en las inmediaciones del Palacio del Congreso. Es una respuesta a los afiches en favor de Cristina Kirchner que aparecieron en los alrededores de la sede del PJ, en Matheu 130, hace dos semanas, cuando se reunió la mesa política del Frente de Todos.

"Pepe" Albistur se despegó de la guerra de afiches

Los afiches los firma una misteriosa organización “A23” y el publicista Enrique “Pepe” Albistur aseguró a A24.com que no tiene nada que ver con ellos. “Yo sé que todos me los atribuyen a mí, pero por lo que se ve son afiches hechos por militantes comunes”, dijo el histórico publicista del PJ que es íntimo amigo del Presidente y esposo de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Sea como fuere, la batalla con el kirchnerismo quedó otra vez planteada cuando Wado De Pedro, kirchnerista puro, dijo: “A dónde voy toda la militancia pide Cristina candidata”. Su voz es la de Cristina Krichner y la del diputado Máximo Kirchner.

Pero no fue sólo él. El “Cuervo” Larroque dijo que “el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista”. Y agregó en declaraciones radiales: “Nos vamos a poner al hombro la campaña para que la compañera presidenta se pueda presentar si tiene ganas”. También Larroque representa cabalmente a los Kirchner y dio muestras de que la batalla es a fondo.

El peronismo comenzó a romperse por el interior

En medio de estas discrepancias internas, el peronismo del interior del país comenzó un proceso de disgregación. La semana última, se conformó un bloque peronista, Unidad Federal, conformado por cuatro senadores que se desprendieron del Frente de Todos.

Responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Esta conformado por los senadores Alejandra Vigo, de Córdoba (Schiaretti), María Eugenia Catalfamo, de San Luis, Edgardo Kueider, de Entre Ríos, Guillermo Snopek, de Jujuy, y Carlos Mauricio “Camau” Espínola de Corrientes.

La operación fue acordada entre Schiaretti y los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Según confirmó Urtubey a A24.com, también hay conversaciones con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de San Juan, Sergio Uñac. En el Frente de Todos comenzaron a temer por nuevas rupturas en el bloque de diputados, aunque por ahora no se replicarán en la Cámara baja.

Más novedades de rupturas podrían ocurrir en mayo

Si avanzan esas conversaciones, el senador Marcelo Lewandowski, de Santa Fe, y sus pares Cristina del Carmen López Valverde y José Uñac, de San Juan, podrían sumarse a la nueva bancada. Pero antes deberían hacerse las elecciones provinciales en San Juan, el 14 de mayo, y las PASO en Santa Fe, el 16 de julio. Antes de ello no tomarán ninguna decisión porque necesitan ganar sus distritos. Tanto en el Senado como en Diputados.

En un segundo paso, Schiaretti y Urtubey piensan en sumar a los partidos provinciales no peronistas que gobiernan las provincias de Río Negro, con Arabela Carreras, Misiones, con Oscar Herrera Ahuad, y Neuquén, con Omar Gutiérrez. “Nosotros queremos sumar a todas las fuerzas y hacer una PASO de más de dos.

No solo Schiaretti y Urtubey, sino tres o cuatro candidatos para discutir el país que queremos”, dijo a A24.com un allegado a los gobernadores. De ese modo, buscan construir un peronismo disidente del Gobierno que podría englobar a todo el centro del país: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y San Juan, además, de Jujuy, Corrientes, Río Negro, Neuquén y Misiones. “Y con esa masa crítica podríamos sumar más”, se ilusionan en ese peronismo díscolo alejado del Gobierno.