En la Casa Rosada nadie se hizo cargo de los rumores de un posible lanzamiento de Alberto Fernández a la reelección, pero tampoco salieron a desmentirla, sino que abonan la teoría de que el presidente mantiene el desafío de pelear una interna con el kirchnerismo en las PASO de agosto 2023, ya sea personalmente encabezando una fórmula presidencial o eligiendo a un delegado.

En ese contexto, en los últimos días apareció el embajador ante Brasil, Daniel Scioli -ex candidato presidencial en 2015 y ex gobernador bonaerense- a postularse en el caso de que Alberto Fernández decida no presentarse.

En el entorno del presidente admitieron a A24.com que Alberto Fernández no anunciará que se baja de la candidatura a la reelección hasta bien avanzado el cronograma electoral, para evitar quedar como la figura que en Ciencia Política se conoce como el síndrome del "pato rengo": refiere al riesgo de pérdida del poder presidencial, con tanto tiempo de anticipación a que culmine su mandato el 10 de diciembre de 2023, lo que podría generar una crisis institucional justamente en medio del proceso electoral.

Con el antecedente de ruptura del bloque de senadores del oficialista Frente de Todos, y un hermético silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Alberto Fernández terminaba de escribir el discurso que pronunciará sobre "el Estado del Estado", un informe de cientos de páginas que le prepararon todos los ministerios.

"Alberto daba las últimas puntadas entre este lunes y martes al discurso", se limitaron a señalar en el entorno del primer mandatario ante la consulta de A24.com.

Mientras tanto, en las redes sociales se difundieron algunos afiches que postulan al presidente a la reelección en 2023, sin una autoría conocida, salvo la inscripción: "Espacio 2023", y los rumores de que algunos sectores del albertismo estarían convocando a una movilización en apoyo del presidente para este miércoles frente al Congreso.

En el albertismo insisten en chocar con La Cámpora: "Cristina no está proscripta" reiteró Aníbal Fernández

En ese clima de incertidumbre política y feroz interna en el Frente de Todos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los ministros del albertismo y principales defensores del "derecho a la reelección" del actual presidente, volvió a salir al cruce de los dichos de dirigentes de La Cámpora. Remarcó "la inocencia de la vicepresidenta" y dijo que "Cristina no está proscripta".

"En el derecho penal rige el principio de inocencia, hasta la existencia de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada", comienza diciendo el escrito de Aníbal Fernández.

Y continúa: "Va de suyo entonces que la pena de inhabilitación no puede aplicarse en tanto y en cuanto exista un fallo firme de la CSJN".

En conclusión, afirmó "Cristina no está proscripta, de ninguna manera. Debo reconocer que se aprecia que se encuentran mancilladas sus garantías constitucionales."

De Pedro, afirmó que la militancia peronista reclama una candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en medio de la interna dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones. El funcionario nacional, que durante el fin de semana participó de un plenario de la Juventud “Néstor Kirchner” en la localidad bonaerense de Moreno, sostuvo que cuando “se camina un sindicato, una asamblea o las provincias, el amor y el vínculo de un sector del Pueblo con Cristina Kirchner es indestructible, es innegable”.

En esta línea, y en diálogo con la radio AM750, De Pedro señaló: “Adonde voy toda la militancia pide Cristina candidata”. En el mencionado acto, además, fue más allá cuando dirigió unas palabras a los militantes presentes: “Nos vamos a poner al hombro la campaña para que la compañera presidenta se pueda presentar si es que tiene ganas”.

Desde el albertismo aclararon que por ahora la comisión para pedir un clamor por Cristina no quedó conformada, y el diálogo entre el presidente y la vice, también está cortado, según admitieron en el entorno del primer mandatario a A24.com.