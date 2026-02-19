¡Bombazo! Boca cerró la llegada de un ex River como refuerzo gracias al cupo especial por Battaglia

Bareiro, con pasado en San Lorenzo, hizo fuerza internamente para vestir la camiseta azul y oro. Además, tuvo un guiño público hacia Juan Román Riquelme durante la victoria de Fortaleza ante Ferroviario por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense: tras convertir el 2-0, celebró con el clásico gesto del Topo Gigio.

El movimiento también impacta en River desde lo económico. El club de Núñez percibirá 1,5 millones de dólares por la venta, ya que es socio de Fortaleza por el delantero. El Millonario había adquirido su ficha a San Lorenzo en 2024 por 2,5 millones de dólares brutos al momento de la firma y otros 2 millones por objetivos. Luego de un ciclo sin goles en 16 partidos, fue cedido a Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su pase al conjunto brasileño por 3,2 millones de dólares a mediados del año pasado.

En lo futbolístico, Bareiro llega con continuidad reciente. En 2026 disputó ocho partidos y convirtió cuatro goles, tres de ellos en sus últimas cuatro presentaciones. Desde su arribo a Fortaleza, hace ocho meses, jugó 31 encuentros, marcó 11 tantos y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse del puesto rápidamente en un equipo que perdió la categoría y buscará regresar al Brasileirao esta temporada.

Con el acuerdo cerrado y la revisión médica en agenda, Boca suma un nuevo 9 para afrontar los desafíos del año.