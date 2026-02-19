¡Bombazo! Boca cerró la llegada de un ex River como refuerzo gracias al cupo especial por Battaglia
Boca tiene todo acordado para sumar a su plantel a un ex futbolista de River. El cupo se liberó como consecuencia de la lesión de Rodrigo Battaglia. Los detalles.
Boca acordó la llegada de Adam Bareiro y, de no mediar inconvenientes, el delantero paraguayo se convertirá en el tercer refuerzo del club en 2026. Fortaleza aceptó la oferta de 3 millones de dólares por la totalidad del pase del atacante de 29 años y se espera que el viernes arribe a la Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.
La negociación tuvo distintos matices. En un primer momento, el club brasileño pretendía 2 millones de dólares por el 50% de la ficha, pero en la Ribera se mantuvieron firmes en su propuesta y finalmente cerraron la compra del 100%. De ese monto total, la mitad le corresponde a River, que es socio de Fortaleza en la operación por el jugador, aunque no tuvo injerencia en la transferencia debido a que no posee los derechos federativos.
La operación se concretó a contrarreloj, a un día de que venciera el plazo del cupo especial habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia. Si bien el mercado de pases en el fútbol argentino ya está cerrado, la situación extraordinaria del volante le permitió a Boca incorporar un futbolista fuera de término, ventana que el club aprovechó para reforzar la delantera.
En lo contractual, ya está todo acordado entre Boca y Bareiro. El atacante firmará por tres años, con una opción para extender el vínculo por una temporada más. Solo resta que supere los chequeos médicos de rigor para que sea oficializado.
Bareiro, con pasado en San Lorenzo, hizo fuerza internamente para vestir la camiseta azul y oro. Además, tuvo un guiño público hacia Juan Román Riquelme durante la victoria de Fortaleza ante Ferroviario por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense: tras convertir el 2-0, celebró con el clásico gesto del Topo Gigio.
El movimiento también impacta en River desde lo económico. El club de Núñez percibirá 1,5 millones de dólares por la venta, ya que es socio de Fortaleza por el delantero. El Millonario había adquirido su ficha a San Lorenzo en 2024 por 2,5 millones de dólares brutos al momento de la firma y otros 2 millones por objetivos. Luego de un ciclo sin goles en 16 partidos, fue cedido a Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su pase al conjunto brasileño por 3,2 millones de dólares a mediados del año pasado.
En lo futbolístico, Bareiro llega con continuidad reciente. En 2026 disputó ocho partidos y convirtió cuatro goles, tres de ellos en sus últimas cuatro presentaciones. Desde su arribo a Fortaleza, hace ocho meses, jugó 31 encuentros, marcó 11 tantos y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse del puesto rápidamente en un equipo que perdió la categoría y buscará regresar al Brasileirao esta temporada.
Con el acuerdo cerrado y la revisión médica en agenda, Boca suma un nuevo 9 para afrontar los desafíos del año.