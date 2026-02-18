Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro general y 31.000 pasajeros no podrán volar

Qué ocurrirá con los vuelos durante el paro

Luego de que se confirmara la huelga nacional de 24 horas, los gremios del sector aeronáutico anunciaron su adhesión, lo que repercutirá en las operaciones de cabotaje, regionales e internacionales previstas para ese día.

La protesta está vinculada al tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los sindicatos aeronáuticos se ubicaron entre los más activos en el rechazo a las políticas oficiales, en medio de reclamos salariales, cambios regulatorios y el avance de planes de desregulación y privatización que incluyen a Intercargo y a la propia Aerolíneas Argentinas, además de Fadea.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron: “Cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

También afirmaron: “Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”.

Y añadieron: “Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”.

Cada organización sindical comunicará a sus afiliados los detalles operativos de la medida mediante sus canales internos.

Por su parte, la Asociación del Personal Aeronáutico sostuvo: “Como venimos denunciando, esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. Esta lucha no es nueva para nosotros. Como sindicato, venimos manteniendo una férrea defensa de nuestras fuentes y condiciones de trabajo tanto de las y los trabajadores en todas las empresas del sector aeronáutico, sean privadas o empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”.

El mismo gremio agregó: “Hemos demostrado coherencia en la lucha, defendiendo siempre los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el gobierno de Javier Milei. ¡No a la reforma laboral!”.

Aunque compañías como JetSmart y Flybondi tienen representación sindical propia, la provisión de insumos esenciales, como el combustible, no está garantizada, por lo que su operatoria podría verse condicionada.

En cuanto a los controladores aéreos nucleados en Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no se sumarán formalmente al paro debido a que no cuentan con el plazo requerido para informar un cronograma de medidas en un servicio considerado esencial. No obstante, anticiparon que la actividad será muy reducida y que durante la jornada circularán apenas algunos vuelos.