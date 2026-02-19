El desgarrador llanto de Luisito de Cuestión de peso por su esposa internada: "Cuerpo deteriorado"

El ex Cuestión de peso comentó al respecto: "Ella se operó del bypass y le dieron el alta. Cuando uno se opera del bypass es el comienzo de un nuevo renacer. Yo me operé también y a los 15 días ya estaba trabajando pero no todos los cuerpos son iguales. No sé por qué se complicó, hasta el día de hoy me pregunto eso qué le pasó”.

Según los médicos, la complicación que surgió en ella es poco común que suceda: "Los médicos me dijeron que pasa un caso en un millón, es como la lotería y le tocó a ella. Noelia la está pasando mal. Se desnutrió, tuvo mucha pérdida de mucha masa muscular, le quedó su cuerpo deteriorado, como una pasa de uva. Y como que se apagó”, relató entre lágrimas.

Luisito comentó entre lágrimas un reciente episodio al visitarla en la internación que lo hizo caer en la gravedad de la situación: “Ayer como que caí de la realidad donde estaba. La miro de atrás cuando voy a cargar el teléfono y estaba toda lastimada. Tiene todo su cuerpo lastimado en la espalda, en el pecho. Yo sigo teniendo fe y sigo confiando en los médicos. Sigo creyendo que ella se va a poner bien. Pero ayer caí de la realidad que estaba”.

“Son irreproducibles las palabras que me dice porque cada vez que voy ella se despide. Me dice: ‘Luis, ya estoy cansada. Cansada de que me pinchen y de que me metan medicamentos’”, cerró el ex Cuestión de peso envuelto en lágrimas.

Luisito de Cuestión de peso reveló detalles de la operación de colgajos

Luisito Zerda recibió el alta de la operación de colgajos a la que se sometió en el Hospital Posadas en marzo de 2025 y habló en el programa Cuestión de peso (El Trece) de su recuperación.

“Entré a las 8 al quirófano y salí como a las 17. Salió bien, gracias a Dios”, expresó con alegría el ex participante. Y detalló: “Los drenajes están todos en su lugar. Los médicos del Hospital Posadas se portaron de maravilla. Me dejaron una noche en terapia intermedia pero yo no estaba ni enterado de dónde estaba”.

"Tuvo todos los controles recién, tiene cuatro drenajes, que es algo común en este tipo de intervenciones. Mañana vuelve a control al Hospital Posadas y después vuelve a la clínica”, agregó el médico Adrián Cormillot sobre el procedimiento que se le realizó a Luisito.