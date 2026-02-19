AUH récord en marzo: el total que podés cobrar si tenés hijos menores de 3 años

AUH total: $129.082,71

Monto que se cobra por mes (80%): $103.266,17

20% retenido: se paga al presentar la Libreta AUH el año siguiente

Este esquema se mantiene sin cambios: todos los meses se deposita el 80% y el porcentaje restante se acumula hasta la presentación de la documentación obligatoria.

Tarjeta Alimentar: los montos que se suman a la AUH

La Tarjeta Alimentar continúa pagándose de forma automática junto con la asignación y sin necesidad de realizar trámites.

En marzo de 2026 los valores son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este refuerzo está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y representa una parte central del ingreso total.

El extra que supera los $50.000 y eleva el ingreso

A los montos anteriores se suma el Complemento Leche, que en marzo alcanza los:

$50.094 por cada hijo de hasta 3 años

También lo cobran las titulares de la Asignación por Embarazo

Se paga automáticamente, en la misma fecha y en la misma cuenta.

AUH + Alimentar + Complemento Leche: cuánto se cobra en total

Familia con 1 hijo menor de 3 años

AUH (80%): $103.266,17

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $50.094

Total mensual: $205.610,17

Familia con 2 hijos (uno menor de 3 años)

AUH: $206.532,34

Tarjeta Alimentar: $81.936

Complemento Leche: $50.094

Total mensual: $338.562,34

Familia con 3 hijos (uno menor de 3 años)

AUH: $309.798,51

Tarjeta Alimentar: $108.062

Complemento Leche: $50.094

Total mensual: $467.954,51

Quiénes pueden cobrar estos montos

Acceden al esquema completo:

Titulares de AUH

Con hijos de hasta 17 años (para la asignación)

Con hijos de hasta 3 años para el Complemento Leche

Embarazadas a partir del tercer mes (AUE)

Todo se deposita de forma automática si los datos están actualizados en ANSES.

Por qué marzo es un mes clave para la AUH

La suba no solo impacta en el monto mensual:

También aumenta el 20% retenido de la Libreta

Eleva el ingreso total del grupo familiar

Mejora los valores de los beneficios que se calculan en base a la asignación

Y, combinada con los refuerzos alimentarios, permite alcanzar cifras que superan ampliamente los $200.000 por hijo en los primeros años de vida.