AUH récord en marzo: el total que podés cobrar si tenés hijos menores de 3 años
Desde marzo de 2026 rigen nuevos montos para la AUH. A eso se le puede sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que supera los $50.000. Cuánto recibe una familia por hijo y cómo queda el ingreso total.
AUH récord en marzo: el total que podés cobrar si tenés hijos menores de 3 años
La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a actualizarse en marzo de 2026 y trae consigo un aumento que impacta directamente en el ingreso mensual de millones de familias. Con la nueva fórmula de movilidad, el monto total de la prestación pasa a $129.082,71, lo que eleva el valor que se cobra mes a mes y también la retención anual que se paga con la Libreta.
Pero ese no es el único ingreso que se acredita. La AUH se paga junto con la Tarjeta Alimentar y, en los casos de niños de hasta 3 años o embarazo, también con el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que desde este mes supera los $50.000.
El resultado es un ingreso mucho más alto que el de la asignación sola.
Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026
Con la actualización confirmada:
AUH total: $129.082,71
Monto que se cobra por mes (80%): $103.266,17
20% retenido: se paga al presentar la Libreta AUH el año siguiente
Este esquema se mantiene sin cambios: todos los meses se deposita el 80% y el porcentaje restante se acumula hasta la presentación de la documentación obligatoria.
Tarjeta Alimentar: los montos que se suman a la AUH
La Tarjeta Alimentar continúa pagándose de forma automática junto con la asignación y sin necesidad de realizar trámites.
En marzo de 2026 los valores son:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Este refuerzo está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y representa una parte central del ingreso total.
El extra que supera los $50.000 y eleva el ingreso
A los montos anteriores se suma el Complemento Leche, que en marzo alcanza los:
$50.094 por cada hijo de hasta 3 años
También lo cobran las titulares de la Asignación por Embarazo
Se paga automáticamente, en la misma fecha y en la misma cuenta.
AUH + Alimentar + Complemento Leche: cuánto se cobra en total
Familia con 1 hijo menor de 3 años
AUH (80%): $103.266,17
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $50.094
Total mensual: $205.610,17
Familia con 2 hijos (uno menor de 3 años)
AUH: $206.532,34
Tarjeta Alimentar: $81.936
Complemento Leche: $50.094
Total mensual: $338.562,34
Familia con 3 hijos (uno menor de 3 años)
AUH: $309.798,51
Tarjeta Alimentar: $108.062
Complemento Leche: $50.094
Total mensual: $467.954,51
Quiénes pueden cobrar estos montos
Acceden al esquema completo:
Titulares de AUH
Con hijos de hasta 17 años (para la asignación)
Con hijos de hasta 3 años para el Complemento Leche
Embarazadas a partir del tercer mes (AUE)
Todo se deposita de forma automática si los datos están actualizados en ANSES.
Por qué marzo es un mes clave para la AUH
La suba no solo impacta en el monto mensual:
También aumenta el 20% retenido de la Libreta
Eleva el ingreso total del grupo familiar
Mejora los valores de los beneficios que se calculan en base a la asignación
Y, combinada con los refuerzos alimentarios, permite alcanzar cifras que superan ampliamente los $200.000 por hijo en los primeros años de vida.