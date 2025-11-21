El Gobierno evita hablar de caída del rescate de EE.UU. pero busca alternativas para los vencimientos de deuda de enero
Hermetismo en el gobierno de Milei sobre los vencimientos de deuda que debe afrontar "Toto" Caputo en enero, mientras analizan alternativas con préstamos REPO por afuera del rescate del Tesoro de EE.UU.
Ministro de Economía, Luis Caputo y secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent. Foto: Archivo.
“No comentamos trascendidos que dicen que dijeron”. Con esa frase, contundente, cerca del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salieron este viernes a despegarse de los rumores lanzados por medios especializados estadounidenses sobre una eventual caída del préstamo por 20.000 millones de dólares que prometió el Tesoro de los Estados Unidos a Milei.
Según publicó el diario norteamericano, The Wall Street Journal, en las últimas horas, los bancos suspendieron el blindaje de Argentina prometido por Bessent y ahora negocian un “repo” de 5.000 millones de dólares para cubrir los vencimientos de deuda de enero 2026.
La publicación estadounidense detalla que los banqueros ahora evalúan una línea de crédito tipo “repo” por unos US$ 5.000 millones. El objetivo de este financiamiento reducido sería auxiliar a la Argentina exclusivamente para afrontar el pago de deuda soberana de enero, estimado en US$ 4.000 millones, ante la imposibilidad de cerrar el acuerdo mayor.
El motivo del freno, según el reporte, radica en que los bancos privados no habrían obtenido la “orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas", lo que elevó el riesgo de la operación y enfrió el entusiasmo inicial.
Ante las versiones sobre la caída de la garantía de Scott Bessent y la administración de Donald Trump, el ministro de Economía argentino se limitó a expresar dudas al comentar la noticia difundida por un usuario libertario en la red X.
Ante la consulta de una cuenta partidaria ("El Oráculo de Trenque Lauquen") que compartía el cable de urgencia sobre la suspensión del plan, Caputo, respondió irónicamente: "Excelente pregunta”, evitando confirmar o desmentir la información, que el jueves había sembrado dudas en los mercados.
Por otra parte, generó expectativas el llamado del Ministerio de Economía a dos últimas licitaciones de deuda en pesos para la semana que viene, dentro del cronograma ordinario, con la intención de bajar las tasas de interés y estirar plazos de vencimientos.
El próximo miércoles 26, el gobierno informó la decisión de renovar casi $15 billones, luego de haber canjeado unos $2 billones que estaban en manos del Banco Central.
"Habló del tema el ministro en las charlas que dio la semana pasada", dijeron a A24.com desde el entorno más cercano a Luis Caputo. En diversos foros empresariales, ratificó el plan económico y confirmó que analiza "alternativas" de financiamiento en el marco de un REPO con bancos extranjeros, por unos 5000 millones de dólares, para cubrir los vencimientos de deuda con el FMI.
Ante la escasez de reservas del Banco Central y la necesidad de sostener el dólar dentro de las bandas cambiarias para que no se dispare la inflación, en el Gobierno se mantienen en total hermetismo sobre las negociaciones que lleva a delante Economía con el Tesoro norteamericano, debido entre otras cosas, al acuerdo de estricta "confidencialidad" con la administración Trump.
"No es información cierta nada de lo que no haya dicho el ministro", aclaron en Economía
Según indican los trascendidos, que no fueron confirmados por Caputo, a diferencia de operaciones REPO anteriores, la nueva transacción estaría liderada por el Tesoro y no por el Banco Central (BCRA), en caso de concretarse, y habría al menos dos bancos de Estados Unidos involucrados en las tratativas.
El objetivo sería reunir fondos para una operación de mayor magnitud, más allá de la cobertura del pago de USD 4.200 millones con bonistas privados que vence en enero, según indican los trascendidos en medios especializados.