El Gobierno evita hablar de caída del rescate de EE.UU. pero busca alternativas para los vencimientos de deuda de enero

Ante las versiones sobre la caída de la garantía de Scott Bessent y la administración de Donald Trump, el ministro de Economía argentino se limitó a expresar dudas al comentar la noticia difundida por un usuario libertario en la red X.

Ante la consulta de una cuenta partidaria ("El Oráculo de Trenque Lauquen") que compartía el cable de urgencia sobre la suspensión del plan, Caputo, respondió irónicamente: "Excelente pregunta”, evitando confirmar o desmentir la información, que el jueves había sembrado dudas en los mercados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1991649009442931081?s=20&partner=&hide_thread=false Excelente pregunta — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2025

Por otra parte, generó expectativas el llamado del Ministerio de Economía a dos últimas licitaciones de deuda en pesos para la semana que viene, dentro del cronograma ordinario, con la intención de bajar las tasas de interés y estirar plazos de vencimientos.

El próximo miércoles 26, el gobierno informó la decisión de renovar casi $15 billones, luego de haber canjeado unos $2 billones que estaban en manos del Banco Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1991609658314809369?s=20&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 26 de noviembre:



LECAP, BONCAP, LECER, BONCER, LETAMAR.



13/02/26 (T13F6)

30/04/26 (S30A6)

30/04/26 (M30A6) - nueva

29/05/26 (X29Y6) - nueva

30/10/26 (TZXO6)

30/10/26 (S30O6)

30/04/27 (T30A7)

30/04/27… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 20, 2025

¿Qué dicen en Economía sobre la deuda?

uia caputo

"Habló del tema el ministro en las charlas que dio la semana pasada", dijeron a A24.com desde el entorno más cercano a Luis Caputo. En diversos foros empresariales, ratificó el plan económico y confirmó que analiza "alternativas" de financiamiento en el marco de un REPO con bancos extranjeros, por unos 5000 millones de dólares, para cubrir los vencimientos de deuda con el FMI.

Ante la escasez de reservas del Banco Central y la necesidad de sostener el dólar dentro de las bandas cambiarias para que no se dispare la inflación, en el Gobierno se mantienen en total hermetismo sobre las negociaciones que lleva a delante Economía con el Tesoro norteamericano, debido entre otras cosas, al acuerdo de estricta "confidencialidad" con la administración Trump.

"No es información cierta nada de lo que no haya dicho el ministro", aclaron en Economía

Según indican los trascendidos, que no fueron confirmados por Caputo, a diferencia de operaciones REPO anteriores, la nueva transacción estaría liderada por el Tesoro y no por el Banco Central (BCRA), en caso de concretarse, y habría al menos dos bancos de Estados Unidos involucrados en las tratativas.

El objetivo sería reunir fondos para una operación de mayor magnitud, más allá de la cobertura del pago de USD 4.200 millones con bonistas privados que vence en enero, según indican los trascendidos en medios especializados.