Los explosivos detalles de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity: "El grupo..."

Ahora parece que la despedida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe) fue definitiva. Este 21 de noviembre se filtraron algunos detalles sobre cómo habría sido la grabación de su última participación.
Todo parece indicar que Eugenia Tobal ya grabó su despedida en MasterChef Celebrity y que quedaron definidos tanto los motivos de su salida como la forma en que se dio ese momento.
En los últimos días se había comentado que la actriz estaba grabando la escena de su salida de la competencia culinaria tras el enfrentamiento que mantuvo con Germán Martitegui hace casi un mes. Ese choque nunca llegó a resolverse del todo entre ambos, y según fuentes cercanas al ciclo, habría influido en la decisión de Tobal de dar un paso al costado.
Lo llamativo fue que, apenas se hizo pública esa información, Eugenia publicó al día siguiente un posteo desde el estudio del canal, todavía en plena grabación. El mensaje funcionó casi como una desmentida indirecta a lo que Paula Varela había asegurado en Intrusos (América TV), donde la panelista dio por hecho que Tobal había abandonado la competencia.
Ángel de Brito y Julieta Argenta en LAM (América TV) no solo compartieron la información que dio su colega sino que también brindaron más detalles de cómo se habría gestado la salida y cuáles habrían sido los motivos: "Hoy (21 de noviembre) se grabó la eliminación. La eliminaron a Eugenia Tobal".
Aparentemente, al conflicto con el chef que llegó a los medios se habrían sumado algunos problemas personales que la dejaron especialmente sensibilizada. “Ella ingresó al reality muy sensible. La producción fue notando cómo se fue apagando a medida que iban pasando los programas. Siempre estuvo sensible detrás de cámara; en algunos casos lloró y, otras veces, fingió demencia con Martitegui. Dicen que fue cuando se agarraron con Martitegui, pero que después fluyó”, mencionó.
“Se emocionó en la despedida. Me dicen que ‘el grupo aprendió a quererla, que tiene mucho carácter, pero la quieren un montón’. Da la sensación de que algo más le está pasando a nivel personal”, dijo Julieta sobre el vínculo que había formado con el resto de los participantes.
Pepe Ochoa agregó más información a lo que ya habían contado sus compañeros en LAM (América TV). Según reveló, Eugenia Tobal no estaría atravesando un buen momento personal debido al delicado estado de salud de su perrito, un compañero que forma parte fundamental de su vida.
“Ella está con un problema: se le está muriendo el perro de toda la vida. Está muy apegada. Venía mal; la gran excusa que pone es ‘mi familia y mi perra…’”, reveló el panelista. A esta información, el conocido productor enmascarado de Showmatch, sumó: "Llevaba a su perrito a todas las grabaciones".
Con este panorama, la salida de Eugenia del reality parece estar atravesada por una combinación de factores personales y emocionales que exceden lo que se vio en pantalla. Entre el desgaste propio de la competencia, el conflicto con Germán Martitegui y la preocupación por la salud de su perra, la actriz habría llegado a un punto límite que la llevó a priorizar su bienestar.