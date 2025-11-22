Los explosivos detalles de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity: "El grupo..."

Aparentemente, al conflicto con el chef que llegó a los medios se habrían sumado algunos problemas personales que la dejaron especialmente sensibilizada. “Ella ingresó al reality muy sensible. La producción fue notando cómo se fue apagando a medida que iban pasando los programas. Siempre estuvo sensible detrás de cámara; en algunos casos lloró y, otras veces, fingió demencia con Martitegui. Dicen que fue cuando se agarraron con Martitegui, pero que después fluyó”, mencionó.

“Se emocionó en la despedida. Me dicen que ‘el grupo aprendió a quererla, que tiene mucho carácter, pero la quieren un montón’. Da la sensación de que algo más le está pasando a nivel personal”, dijo Julieta sobre el vínculo que había formado con el resto de los participantes.

Qué le pasa a Eugenia Tobal

Pepe Ochoa agregó más información a lo que ya habían contado sus compañeros en LAM (América TV). Según reveló, Eugenia Tobal no estaría atravesando un buen momento personal debido al delicado estado de salud de su perrito, un compañero que forma parte fundamental de su vida.

“Ella está con un problema: se le está muriendo el perro de toda la vida. Está muy apegada. Venía mal; la gran excusa que pone es ‘mi familia y mi perra…’”, reveló el panelista. A esta información, el conocido productor enmascarado de Showmatch, sumó: "Llevaba a su perrito a todas las grabaciones".

Con este panorama, la salida de Eugenia del reality parece estar atravesada por una combinación de factores personales y emocionales que exceden lo que se vio en pantalla. Entre el desgaste propio de la competencia, el conflicto con Germán Martitegui y la preocupación por la salud de su perra, la actriz habría llegado a un punto límite que la llevó a priorizar su bienestar.