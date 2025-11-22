Argentina rechazó la declaración final de la cumbre del G20 de Sudáfrica

javier-milei-no-asistio-y-mando-al-canciller-pablo-quirno-a-la-cumbre-de-lideres-foto-afpyves-herman-NTFUM5UEOFAI5NMQOWQBNGMLJU (2) Javier Milei no asistió y mandó al canciller Pablo Quirno a la Cumbre de Líderes (Foto: AFP)

Discrepancias por el enfoque sobre Medio Oriente

El comunicado oficial también cuestionó el tratamiento del conflicto en Medio Oriente incluido en el documento final. El Gobierno consideró que el texto ofrece una mirada “parcial” y omite “el contexto regional y las causas estructurales”, elementos que considera indispensables para avanzar hacia un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado.

Javier Milei ya había dado señales de alineamiento con Estados Unidos al no asistir a la cumbre, decisión que también tomó Donald Trump. En representación argentina viajó el canciller Pablo Quirno.

Días atrás, Trump había anticipado el rechazo de EE.UU. al documento impulsado por Sudáfrica. “Las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos”, sostiene una carta oficial enviada por la embajada norteamericana en Pretoria al Departamento de Relaciones Internacionales sudafricano.

Estados Unidos no envió representantes a Johannesburgo, salvo al embajador en Sudáfrica, quien participó en la ceremonia formal de traspaso, ya que la próxima cumbre se realizará en Florida.

milei trump Javier Milei no viajó al G20 por acompañar la posición de Donald Trump. (Foto: Reuters)

La postura de la Casa Blanca responde al rechazo de la administración Trump a los organismos multilaterales y a las tensiones con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a quien el magnate acusó este año de promover un supuesto “genocidio blanco” durante una visita al Salón Oval.

Qué es el G20 y quiénes lo integran

Creado en 1999, el G20 está compuesto por 19 países —entre ellos Argentina, Estados Unidos, China, Brasil, Alemania, Japón, India y México— además de dos bloques regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.

En conjunto, sus miembros representan:

El 85% del PBI mundial

Más de dos tercios de la población global

Su misión principal es coordinar políticas económicas y financieras para promover la estabilidad internacional.