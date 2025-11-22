Argentina rechazó la declaración final de la cumbre del G20 de Sudáfrica
En línea con EEUU, la Cancillería informó que no acompañó el documento por considerar que se dio “un quiebre de las reglas históricas del foro” y que existen diferencias geopolíticas.
El nuevo canciller, Pablo Quirno, en la cumbre de líderes del G20. (Foto: AFP)
La Argentina decidió no apoyar el documento final de la Cumbre de Líderes del G20 realizada en Johannesburgo, en una postura que marcó un contraste directo con la mayoría de los países participantes. En línea con EEUU, la Cancillería informó que no acompañó la iniciativa por considerar que se dio “un quiebre de las reglas históricas del foro”.
La posición argentina respondió al “quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20”, además de diferencias geopolíticas de fondo plasmadas en el texto. Para el país, preservar el consenso es un principio clave para legitimar las decisiones del foro.
Tras varios días de negociaciones, la delegación argentina lamentó que la declaración se diera por aprobada sin el respaldo de todos los miembros, incluida la Argentina.
“Esta decisión omite una norma central del G20”, remarcaron desde Cancillería, recordando que el mandato principal del grupo es la coordinación global de políticas para la estabilidad financiera y el crecimiento económico, siempre “sobre la base del consenso”.
Discrepancias por el enfoque sobre Medio Oriente
El comunicado oficial también cuestionó el tratamiento del conflicto en Medio Oriente incluido en el documento final. El Gobierno consideró que el texto ofrece una mirada “parcial” y omite “el contexto regional y las causas estructurales”, elementos que considera indispensables para avanzar hacia un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado.
Javier Milei ya había dado señales de alineamiento con Estados Unidos al no asistir a la cumbre, decisión que también tomó Donald Trump. En representación argentina viajó el canciller Pablo Quirno.
Días atrás, Trump había anticipado el rechazo de EE.UU. al documento impulsado por Sudáfrica. “Las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos”, sostiene una carta oficial enviada por la embajada norteamericana en Pretoria al Departamento de Relaciones Internacionales sudafricano.
Estados Unidos no envió representantes a Johannesburgo, salvo al embajador en Sudáfrica, quien participó en la ceremonia formal de traspaso, ya que la próxima cumbre se realizará en Florida.
La postura de la Casa Blanca responde al rechazo de la administración Trump a los organismos multilaterales y a las tensiones con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a quien el magnate acusó este año de promover un supuesto “genocidio blanco” durante una visita al Salón Oval.
Qué es el G20 y quiénes lo integran
Creado en 1999, el G20 está compuesto por 19 países —entre ellos Argentina, Estados Unidos, China, Brasil, Alemania, Japón, India y México— además de dos bloques regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.
En conjunto, sus miembros representan:
El 85% del PBI mundial
Más de dos tercios de la población global
Su misión principal es coordinar políticas económicas y financieras para promover la estabilidad internacional.