Quién es Lilia Lemoine, la explosiva influencer cosplay que eligió Javier Milei para su lista

Lemoine ingresó a la política de la mano de José Luis Espert, y en 2019 fue cuarta precandidata por el Frente Despertar. Es recordada una polémica que tuvo con Ofelia Fernández por aquel entonces, al calificarla negativamente como "tanque australiano de medialunas", y además ha protagonizado algunos escándalos en manifestaciones públicas.

Su arribo se produjo gracias a una conexión derivada del cosplay, la actividad más marcada de sus redes sociales, al igual que la actividad física y las jugadas producciones de fotos. Incluso, en algún momento declaró "despreciar a los políticos", sin embargo se sumó a la lista para poder ocupar una banca después de las elecciones de octubre.

“Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como Efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer... y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”, dice el perfil de LinkedIn de Lemoine.

Javier Milei lanzó su candidatura presidencial con una dramática pregunta a la ciudadanía

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó vía Twitter su candidatura presidencial con una extensa carta a la ciudadanía que concluyó con una dura pregunta retórica. "Nosotros venimos a romper ese status quo. Venimos a terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Venimos a defender las ideas de la libertad que son las únicas que pueden traer prosperidad a nuestro país. Venimos a cambiar las cosas en serio", planteó.

También se defendió respecto de las acusaciones que lo tildaron de "loco". "Durante meses me han tildado de loco por proponer un camino distinto para nuestro país. Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos"

"Los argentinos tenemos una oportunidad histórica. Después de décadas de fracasos en las que los mismos de siempre se repartieron el poder, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto. Dar vuelta esta triste página de nuestra historia. Empezamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo y durante cien años hemos visto como lentamente los políticos, con la excusa de la Justicia Social, se iban apropiando de nuestra riqueza para repartírsela entre ellos. Mientras los argentinos éramos cada vez más pobres" inicia la carta.

image.png Javier Milei y Victoria Villarruel encabezaran la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. (Foto: archivo)

"Todos nuestros problemas tienen la misma raíz: una clase política que sólo se preocupa por sus propios intereses. Políticos, jueces, sindicalistas, empresarios, periodistas que trabajan todos los días para que nada cambie. Para que todo siga igual. Porque el status quo les sirve", denunció.

"Esta elección que tenemos por delante es tal vez la más importante desde el retorno de la democracia. No hay margen para seguir insistiendo con más de lo mismo. Si seguimos por este camino tenemos la certeza de que seremos la villa miseria más grande del mundo. No hay otro destino".

Por último lanzó la pregunta que será su argumento central de campaña: "¿queremos seguir así o queremos hacer algo distinto?".