PASO: La Libertad Avanza de Javier Milei formalizó sus precandidaturas y tendrá presencia 23 distritos

Además, desde el espacio que encabeza el legislador ultraderechista se confirmó que se presentarán listas de precandidatos a diputados nacionales en 23 distritos del país.

El cierre de las nóminas libertarias se produce en medio de las repercusiones negativas que se generaron tras los decepcionantes resultados obtenidos en las elecciones provinciales de Tucumán y La Rioja.

Otro factor de incertidumbre que se generó en los últimos días en la fuerza política fueron los alejamientos de los armadores Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, disconformes con decisiones tomadas por Milei en relación con el rumbo de la campaña electoral.

Según informó Télam, La Libertas Avanza tendrá una "boleta larga" con precandidatos a diputados en todas las provincias, excepto en Santa Cruz.

729013-dipy-20-20milei.png Javier Milei eligió al "Dipy" para que sea precandidato a intendente de La Matanza. (Foto: archivo)

David "El Dipy" Martínez en La Matanza y Carolina Píparo en Buenos Aires

El martes pasado se anunció la fórmula para la gobernación bonaerense, el principal distrito electoral del país, y Milei ratificó que el binomio estará integrado por Píparo y el abogado mediático Francisco Oneto.

La exdirigente de Juntos por el Cambio (JxC), y funcionaria del gobierno de María Eugenia Vidal, resultó nominada luego de la incertidumbre que provocó en las filas de LLA la negativa del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, al ofrecimiento de Milei para postularse como gobernador.

Desde el espacio confirmaron hasta el momento como diputados nacionales bonaerenses al también economista Alberto "Bertie" Banegas Lynch.

Con David "El Dipy" Martínez en La Matanza y Carolina Píparo como gobernadora Milei también confirmó que Juan Ignacio Nápoli, exdirector de la Asociación de Bancos Argentinos y asesor del presidente de River, Jorge Brito, encabezará la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires encabezará la lista de diputados nacionales la economista Diana Mondino; en segundo lugar irá Oscar Zago, el tercer puesto lo ocupará Sandra Pettovello y en último lugar estará Julio Goldestein.

En cuanto a su equipo económico, Milei anunció este lunes la incorporación a su equipo de trabajo del economista Darío Epstein, quien se sumará a Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos exfuncionarios en el gobierno de Carlos Menem.Además, ratificó también la incorporación de Emilio Ocampo, profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

Este economista es el elegido por Javier Milei para idear y definir la estrategia para dolarizadar la economía argentina que impulsa el candidato presidencial de La Libertad Avanza.