Quién es Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Javier Milei que arrasó en las PASO 2023

Hija y nieta de militares, su padre, el coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, participó del Operativo Independencia en 1975, considerado por los organismos de derechos humanos como el inicio de la represión clandestina en la década del setenta; además, participó de la Guerra de Malvinas y fue el segundo jefe de la Compañía 602, liderada por Aldo Rico.

Desde su banca ha presentado 48 proyectos, en su mayoría solicitando informes al Ejecutivo Nacional y expresando su rechazo a las condenas de ex militares en casos de lesa humanidad. Además, desde 2022, impulsa un proyecto de ley para establecer el 5 de octubre como el “Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina”.

"La elegí porque es una persona brillante, íntegra, honesta, y además somos amigos; nos complementamos muy bien y para resolver las cuestiones que aquejan al país”, aseguró Milei cuando en el mes de junio la presentó como compañera.

La abogada es fundadora y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Desde ese rol protagonizó varias discusiones al reclamar una “memoria completa”, pero también poner en duda los crímenes perpetrados por la última dictadura militar. “La expresión terrorismo de Estado no solo es desafortunada, sino también confusa. El terrorismo de Estado es una categoría política”, le había confesado a La Nación años atrás.

Villarruel relató que se animó a dar el salto en política porque la convenció que, tanto ella como Milei, fueran dos personas que nunca habían estado en política y muy cuestionadas por sus discursos.

Sin embargo, no es la primera vez que le ofrecían incursionar en política: Tanto en 2019 como en 2021 la invitaron a formar parte de la lista de NOS, el partido encabezado por Juan José Gómez Centurión.

“Con Javier ya nos elegimos una vez. Él me eligió a mí, pero yo también lo elegí a él, porque no había sido la primera propuesta que había recibido para insertarme en la política”, dijo antes de las elecciones y no es la primera vez que lo acompaña en una lista: En 2021, ambos fueron electos legisladores nacionales por la ciudad de Buenos Aires e ingresaron al Congreso para conformar un bloque que, hasta la reciente inclusión de Carolina Píparo tras su ruptura con José Luis Espert, tuvo a los dos como únicos miembros.