¿Quién ganó el sorteo del primer sueldo de Javier Milei como diputado?

El evento fue transmitido por el canal de YouTube y la cuenta de Instagram del economista, y estaba pautado para las 19.30 pero se demoró. Al momento de nombrar al ganador, desde La Libertad Avanza sostuvieron que "si no aparece en diez días hábiles se vuelve a sortear la misma dieta".

Esta mañana, el diputado nacional promocionó el sorteo desde su cuenta de Twitter y aseguró que "la casta está aterrada".

LA CASTA ESTÁ ATERRADA...

MÁS DE UN MILLÓN DE INSCRIPTOS

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Días atrás, Milei explicó que, sin el dinero de su dieta de diputado, vivirá de sus conferencias y de sus libros, y explicó los motivos del sorteo.

"Ese dinero es mío, puedo hacer lo que se me da la gana. Implica gastarla como la puede gastar cualquier otro diputado, o quemarla en una plaza, o lo que puedo hacer es buscar una forma para que ese dinero que se le robó al pueblo, vuelva al pueblo. Ese ingreso existe porque te lo robaron por la fuerza, porque no pagás voluntariamente los impuestos. Es un dinero mal habido, se lo quiero regresar al dueño", argumentó.

"Tendría que tener la opción de renunciar a la dieta, pero no tengo esa opción por ley. Aquellos que quieren cobrar un sueldo se sentirían incómodos frente a los que quieren que eso sea opcional. Es muy probable que mis compañeritos de trabajo no me quieran apoyar", afirmó.