Quirós sobre la Sputnik V: "La forma de darle confianza no es que yo me vacune"

Fernán Quirós habló sobre la Sputnik V.

Lejos de las imágenes que mostraron Axel Kicillof y Alberto Fernández al recibir la Spuntik V, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, marcó distancia y aseveró: "La forma de darle confianza no es que yo me vacune".

En declaraciones al programa "No dejes para mañana", en Radio Con Vos, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta se mostró reticente a la vacuna de origen ruso y señaló: "Aún no hay información que pueda acceder toda la población".

En ese sentido, al ser consultado sobre si seguirá los pasos del gobernador bonaerense y el Presidente, Quirós aseguró: "La forma de darle confianza no es que yo me vacune, porque transfiero una confianza de algo que no he podido observar".

Por otro lado, al referirse a la aprobación de la ANMAT para su aplicación a mayores de 60 años y un posible registro para comenzar con la campaña en adultos mayores, el Ministro porteño explicó: "No queremos decirle a la gente que se inscriba para no generar una expectativa que no corresponde". "Cada vez que haya un embarque vamos a abrir para el grupo que corresponde", concluyó.