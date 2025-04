Referentes libertarios de Misiones acusaron al titular del partido provincial de cobrar el 10% de sueldos de empleados públicos

carta libertarios.jpg

"Cabe destacar que tal práctica no se condice con los lineamientos y la transparencia que pregona nuestro Partido de la Libertad Avanza a nivel Nacional", destacó. Además, se solicitó que se "reintegre el dinero abonado entre los meses enero y febrero del corriente año y que desista del tal obrar, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes"





El mensaje de un de los referentes locales

"El presidente de nuestro partido, y uno o dos, más se prestaron a la corrupción y hacer de todo para que no podamos elegir candidatos. Quieren elegir candidato a punta dedo en una mesa chica. Pedimos hace más de 20 días explicación por escrito y no nos contestan, no ponen la cara", denunció Samuel Doichele, referente de Colonia Wanda.

Además, señaló que "el viernes a la noche nos sumamos más de 20" referentes para pedir una "explicación por escrito y no nos contestan". "El viernes a la noche nos sumamos más de 54 afiliados referentes y decidimos hacer una denuncia penal. Una denuncia penal por corrupción y además firmamos un acta donde aclaramos todo y exigimos la renuncia del presidente del partido", detalló.